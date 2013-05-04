Идет перевод реакторной установки в состояние горячий остановки. Суммарная мощность генераторов на данный момент составляет 3 420 МВт.Нарушений пределов и условий безопасности нет - в работе находятся четыре энергоблока. Сбоев в их функционировании нет, отсутствуют также замечания к персоналу станции.Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.На данный момент ведется подготовка к подключению энергоблока №2 Запорожской АЭС к сети, сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС".