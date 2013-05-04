5 марта 2017 года в 2 часа 5 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключился от энергосистемы.
Идет перевод реакторной установки в состояние горячий остановки. Суммарная мощность генераторов на данный момент составляет 3 420 МВт.
Нарушений пределов и условий безопасности нет - в работе находятся четыре энергоблока. Сбоев в их функционировании нет, отсутствуют также замечания к персоналу станции.
Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.
На данный момент ведется подготовка к подключению энергоблока №2 Запорожской АЭС к сети, сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС".
Идет перевод реакторной установки в состояние горячий остановки. Суммарная мощность генераторов на данный момент составляет 3 420 МВт.
Нарушений пределов и условий безопасности нет - в работе находятся четыре энергоблока. Сбоев в их функционировании нет, отсутствуют также замечания к персоналу станции.
Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.
На данный момент ведется подготовка к подключению энергоблока №2 Запорожской АЭС к сети, сообщает информационный центр ОП "ЗАЭС".
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