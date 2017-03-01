ДТП произошло на Хортице – под колесами маршрутного такси оказался 57-летний мужчина.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, у пострадавшего меди диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головы, закрытую травму живота и грудной клетки.
Мужчину доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", В центре Запорожья мужчину сбил автомобиль
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, у пострадавшего меди диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головы, закрытую травму живота и грудной клетки.
Мужчину доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", В центре Запорожья мужчину сбил автомобиль
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