Особенно остро проблема кариеса стоит у детей 6-8 лет, потому в этом возрасте меняются молочные зубы на коренные и их структура более подвержена разрушению. Причина - в банальном отсутствии информации о необходимости правильно чистить зубы с использованием зубной нити, щетки и даже бальзамов для полоскания. Об этом "Индустриалке" рассказала главный врач городской детской стоматологический поликлиники Марина Гавриленко:- Кроме плохой чистки в нашей области в питьевой воде понижен уровень фтора, что негативно сказывается на эмале и таким образом, можно сказать, что кариес у наших детей запрограммирован. Но это не означает, что с ним ненужно бороться - важно регулярно посещать стоматолога, правильно ухаживать за ротовой полостью. А сюда относится - чистка зубов минимум два раза в день, использование специальных лосьонов для полоскания, замена щеток каждые три месяца. Главное, что могут сделать родители - показать своим примером, как правильно заботиться о здоровье зубов.Отдельно стоит вопрос питания. Злоупотреблять сладким не рекомендуется, но сегодня сахар присутствует практически в любом продукте, поэтому опять возвращаемся к чистке - после каждого употребления опасного продукта - нужно хотя бы прополоскать рот водой.Больше старайтесь включать в рацион маленького ребенка рыбу, творог, сыр. На формировании зубов ребенка влияет и питание будущей матери, поэтому мы сегодня подумываем над созданием информационной программы, которая охватит женщин в положении - будем им разъяснять о необходимости правильного питания на третьем триместре, когда идет закладка зубов плода.