75-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Лахтинской, когда ее сбил легковой автомобиль.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пенсионерка, пострадавшая в ДТП получила сильные травмы, а именно - закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и грудной клетки, а также у нее были переломаны ребра.
Наезд на пожилую женщину произошел по улице Лахтинская,10 – рядом с Хортицким райотделом.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье столкнулись две легковушки - есть пострадавшие
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пенсионерка, пострадавшая в ДТП получила сильные травмы, а именно - закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и грудной клетки, а также у нее были переломаны ребра.
Наезд на пожилую женщину произошел по улице Лахтинская,10 – рядом с Хортицким райотделом.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье столкнулись две легковушки - есть пострадавшие
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