- Сейчас решается вопрос об обеспечении их автотранспортом — чтобы они быстро реагировали, особенно в сельской местности, там большая протяженность, - рассказал начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, подчеркнув, что такая служба нужна. - Участковые находятся в одном опорном пункте, но обслуживают территории нескольких населенных пунктов. Когда возникает вопрос быстрой помощи и спасения людей, то здесь нужно быстрое реагирование.По его словам, есть договор с руководством полиции охраны (бывшее ГСО. - ИЗ), уже подписан приказ, что в каждую группу дополнительно вводится один сотрудник. И служба ГСО будет в единой системе дислокации, вместе с патрульной полицией, у них всех будет выход на " 102 "- У нас нет проблем по взаимодействию, у нас всех единая цель — мы работаем на результат. А результат один — спокойствие граждан и снижение преступности, - констатировал начальник главка.Напомним, на территории Запорожской области уже начала работу новая служба – группа реагирования патрульной полиции. В 23-х территориальных отделах и отделениях полиции созданы секторы реагирования патрульной полиции.