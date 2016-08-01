До 14 марта принимаются онлайн-анкеты от участников конкурса, желающих стажироваться в сервисных центрах Запорожской области, чтобы затем работать администратором.
Так, в областном центре сервисный центр МВД Украины открылся 13 декабря прошлого года.
Цель программы стажировки, которую воплощает Главный сервисный центр МВД Украины – отобрать, научить и в будущем принять на работу лучших стажеров, которые имеют активную жизненную позицию и готовы начинать с себя изменения в стране. Во время программы стажировки участники получат знания, необходимые для работы во фронт-офисе сервисных центров МВД.
Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основам эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции.
Стажировка проводится на должности сотрудников фронт-офисов сервисных центров МВД, которые приравниваются к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей с вторника по субботу, месячной заработной платой от 6 тысяч гривен.
Должностные обязанности предполагают непосредственное оказание услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) водительских удостоверений, прием экзаменов, работа с документами и базами данных, предоставление консультаций и другие.
Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 18 лет; законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста); отсутствие судимостей. Опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным требованием.
Подробная информация о Программе стажировки содержится на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Источник: сайт МВД
Так, в областном центре сервисный центр МВД Украины открылся 13 декабря прошлого года.
Цель программы стажировки, которую воплощает Главный сервисный центр МВД Украины – отобрать, научить и в будущем принять на работу лучших стажеров, которые имеют активную жизненную позицию и готовы начинать с себя изменения в стране. Во время программы стажировки участники получат знания, необходимые для работы во фронт-офисе сервисных центров МВД.
Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основам эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции.
Стажировка проводится на должности сотрудников фронт-офисов сервисных центров МВД, которые приравниваются к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей с вторника по субботу, месячной заработной платой от 6 тысяч гривен.
Должностные обязанности предполагают непосредственное оказание услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) водительских удостоверений, прием экзаменов, работа с документами и базами данных, предоставление консультаций и другие.
Требования к кандидатам: гражданство Украины; возраст от 18 лет; законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста); отсутствие судимостей. Опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным требованием.
Подробная информация о Программе стажировки содержится на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Источник: сайт МВД
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