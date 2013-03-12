Около 300 сортов фиалок можно увидеть на выставке в Выставочном зале Союза художников.
Запорожцы идут на выставку целями семьями, большинство, чтобы насладиться яркими красками неприхотливых цветов, а некоторые, чтобы приобрести себе какой-то интересный сорт.
- Конечно, приятно, что люди идут к нам и заряжаются позитивом, - рассказала организатор выставки, коллекционер Александра Грачева. – Когда человек только входит в зал – сразу начинает улыбаться – настроение от такого обилия красок улучшается. На улице уже тепло, но цветов еще нет, а здесь у нас все в цвету. Сорта фиалок есть самые разные и с большими цветами, и в полоску, и такие, где преобладают листы, но сама по себе фиалка – неприхотливый цветок, поэтому его можно приобретать в подарок даже новичкам-цветоводам.
Поливать фиалку нужно 2-3 раза в неделю, удобрять – раз в два месяца, а пересаживать – раз в полгода.
Если вы еще не успели побывать на выставке фиалок, то можете это сделать до 8 марта.
Выставка открыта в Выставочном зале Союза художников (бульвар Центральный, 3) 6 и 7 марта с 10.00 до 18.00, 8 марта – до 16.00. Вход – свободный. Время работы уточняйте по тел.: 233-34-97.
Как писала "Индустриалка", В центре зимнего Запорожья буйным цветом цветут фиалки
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Фото автора.
Запорожцы идут на выставку целями семьями, большинство, чтобы насладиться яркими красками неприхотливых цветов, а некоторые, чтобы приобрести себе какой-то интересный сорт.
- Конечно, приятно, что люди идут к нам и заряжаются позитивом, - рассказала организатор выставки, коллекционер Александра Грачева. – Когда человек только входит в зал – сразу начинает улыбаться – настроение от такого обилия красок улучшается. На улице уже тепло, но цветов еще нет, а здесь у нас все в цвету. Сорта фиалок есть самые разные и с большими цветами, и в полоску, и такие, где преобладают листы, но сама по себе фиалка – неприхотливый цветок, поэтому его можно приобретать в подарок даже новичкам-цветоводам.
Поливать фиалку нужно 2-3 раза в неделю, удобрять – раз в два месяца, а пересаживать – раз в полгода.
Если вы еще не успели побывать на выставке фиалок, то можете это сделать до 8 марта.
Выставка открыта в Выставочном зале Союза художников (бульвар Центральный, 3) 6 и 7 марта с 10.00 до 18.00, 8 марта – до 16.00. Вход – свободный. Время работы уточняйте по тел.: 233-34-97.
Как писала "Индустриалка", В центре зимнего Запорожья буйным цветом цветут фиалки
Читайте также: В Запорожье показали любовь молодежи к маслу и холсту
Фото автора.
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