Сегодня в расположение 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины пришли гости из гимназии №6 - учительница географии Элвира Григоровская и ученик 11-Б класса Константин Роев.
Элвира Алексеевна рассказала, что ученики беспокоятся за жизни бойцов, которые выполняют задачи в зоне АТО. Поэтому они приготовили для защитников сети для маскировки техники.
А Константин предложил вместе с бойцами раскрасить сети в камуфляжные цвета, на что бойцы ответили "с удовольствием!". В процессе раскраски гвардейцы с гостями обменивались новостями, шутили и весело проводили время. После окончания работы они предложили сделать фото на память возле БТРа.
"Ми завжди раді кожній можливості хоча б якось допомогти нашим військовослужбовцям, – отметил Константин Роев. – Я також планую поступити до Національної академії НГУ після навчання, тому мені дуже приємно приймати активну участь у житті гвардійців".
Автор - Анатолий Гололобов
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