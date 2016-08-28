Элвира Алексеевна рассказала, что ученики беспокоятся за жизни бойцов, которые выполняют задачи в зоне АТО. Поэтому они приготовили для защитников сети для маскировки техники.А Константин предложил вместе с бойцами раскрасить сети в камуфляжные цвета, на что бойцы ответили " с удовольствием! " . В процессе раскраски гвардейцы с гостями обменивались новостями, шутили и весело проводили время. После окончания работы они предложили сделать фото на память возле БТРа." Ми завжди раді кожній можливості хоча б якось допомогти нашим військовослужбовцям, – отметил Константин Роев. – Я також планую поступити до Національної академії НГУ після навчання, тому мені дуже приємно приймати активну участь у житті гвардійців " .Автор - Анатолий Гололобов