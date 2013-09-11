Трибуны дворца спорта " Запорожалюминстрой " были до отказа заполнены зрителями –гостями праздника стали ученики общеобразовательных школ Запорожья. Именно для них и был организован этот праздник, чтобы ребята познакомились з теми видами спорта, которые развиваются в городе, и могли выбрать себе активное занятие по душе.В Запорожье работает 20 детско-юношеских спортивных школ, в которых культивируется более 30 видов спорта. Сегодня в них занимается 6,5 тысячи детей. Но потенциал гораздо выше, отмечают в городском совете. Поэтому делают все, чтоб привлечь к занятиям как можно больше ребят.Честь открывать праздник доверили одному из самых зрелищных видов спорта – ушу. Воспитанники ДЮСШ №10, которая подготовила чемпионов мира, Европы и Украины, показали оба направления своей работы – зрелищное " саньшоу " и боевое " саньда " . Изюминкой выступления стал танец драконов.Свое мастерство демонстрировали и представители других единоборств, которые развиваются в Запорожье – показательные бои устроили тхэквондисты, воспитанники школы " Спас " , дзюдо и греко-римской борьбы. Спортсмены ломали доски одним ударом, удивляли эффектными приемами и бросками.Еще одно мощное направление в развитии запорожского спорта – игровые виды - не зря наш город именуют " столицей игровых видов спорта Украины " . Успешно работают городские ДЮСШ и СДЮШОР по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу.Красочное выступление подготовили к празднику воспитанники легендарной ДЮСШ " Металлург " . Две команды ребят - до 11 и до 12 лет - под руководством Виктора Головатенко и Олега Локова продемонстрировали разнообразную работу с мячами. А по центру зала удивляли ловкостью воспитанники нового направления работы школы – футбольного фристайла.- Я считаю: это очень правильно, очень хорошо, что такой праздник организовывается, - говорит директор ДЮСШ " Металлург " Дмитрий Запороженко. - Это для того, чтобы показать другим детям, какие есть виды спорта, их заинтересовать. Очень важно, что у нас есть возможность бесплатно предоставлять занятия для различных групп. И сегодня очень важно, чтобы дети уходили с улиц и шли заниматься портом!Гостям праздника предложили попробовать себя в роли футболистов, и попытаться забить пенальти вратарю ДЮСШ " Металлург " . Задача не из легких, и справиться с ней смог лишь один участник интерактивного конкурса. Но без подарков не остался никто – все получили профессиональные футбольные мячи.- Очень хотелось показать себя, представить свой спорт, - рассказывает ученик ДЮСШ " Металлург " Богдан Сосуновский. - Больше всего хотел бы показать свой вид спорта одноклассникам. Потому что у меня весь класс, почти все сидят дома, смотрят телевизор. А надо заниматься подвижным спортом! Я на футболе чувствую себя уверенно, комфортно, я живу футболом, я без футбола не могу!Такие же интерактивные конкурсы провели для ребят воспитанники гандбольных и баскетбольной школ города. Все участники, которые попробовали забросить мяч в кольцо, или в гандбольные ворота получили в подарок профессиональные мячи.Были и сюрпризы. Например, ДЮСШ " Локомотив " представила показательное выступление боксеров, среди которых оказалось немало девочек!- Мы собрались, чтоб показать насколько талантливы наши запорожские дети, которые уже выбрали спорт. И чтобы показать тем детям, которые не выбрали спорт, насколько он прекрасен. Хотим продемонстрировать насколько талантливы наши тренеры, и какие молодцы родители, которые помогли деткам выбрать спорт, - отметил на открытии спортивного праздника заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. - Конечно, наша задача, чтоб уже завтра все больше мальчишек и девчонок приходили в наши детско-юношеские спортивные школы. А мы, как городская власть, занимаемся и пропагандой здорового образа жизни, и вкладываем в спортивную инфраструктуру и инвентарь.У нас принята программа на два года по обновлению инвентаря в детско-юношеских спортивных школах на 6 миллионов гривен. Занимаемся системной реанимацией спортивных залов, уличной спортивной инфраструктуры. И я думаю, этот механизм поможет создать тот фундамент, от которого оттолкнутся будущие спортсмены. И это перерастет в развитие профессионального спорта, чтоб наши дети занимали достойные места в сборных командах Украины по всем видам спорта.Остается добавить, что организаторами мероприятия выступили исполнительный комитет Запорожского городского совета и департамент спорта, семьи и молодежи.Автор — Ирина Гейм