Именно поэтому март может подарить ряд непредсказуемых бескомпромиссных игр, в число которых можно смело отнести и противостояния в Одессе.Уже в стартовой четверти смена лидера происходила пять раз. Рисунок игры хозяев определяли Анатолий Челован и Клим Артамонов, которые принесли в командную копилку соответственно 7 и 5 очков, у гостей самым заметным был Юрий Кондраков (8 пунктов). Именно два " трешки " последнего на экваторе периода возвели 5-очковое преимущество одесситов к минимуму.За две минуты до перерыва, когда Виталий Мальчевский вывел запорожцев вперед (16:14), наставник черноморцев Вадим Пудзырей вынужден был взять тайм-аут. И хотя после этого капитан " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " Александр Рыбалко увеличил отрыв до 4 пунктов, опытному Александру Кушнирову удалось сократить отставание - 17:18.Почти по такому же сценарию происходили события во второй четверти. Поэтому на большой перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе запорожской команды - 33:32, но настораживало то, что в борьбе за отскоки мяча они уступали одесситам - 13/18.А в третьей десятиминутке произошло то, свидетелями чего поклонники команды Валерия Плеханова становились неоднократно в этом сезоне. Четырехминутный отрезок в начале четверти запорожцы проиграли со счетом 7:2, а ликвидировать отставание, несмотря на усилия Дениса Носкова и Антона Буца, к очередному перерыву им так и не удалось - 45:51.В четвертом периоде переломными стали два подряд метких броска из-за дуги упоминавшегося выше Юрия Кондракова, и табло показало равновесие - 55:55. Ничейный счет был и по завершении основного времени - 61:61, и после первой дополнительной пятиминутки - 66:66.И хотя усталость сказывалась, в следующие пять минут блестяще сыграли Дмитрий Липовцев и Денис Носков, который стал самым эффективным игроком матча. А " трешка " в исполнении Александра Рыбалко за 20 секунд до финальной сирены заставила разочарованных одесских болельщиков двинуться к выходу из спортивного комплекса.Несмотря на то, что запорожцы играли без своих лидеров сезона - ушедшего из команды Макса Конате и травмированного Павла Буренко, они продемонстрировали незаурядную сплоченность и волевые качества, чему свидетельствуют рекордные 19 перехватов за матч. Конечно, без Конате запорожцы существенно проиграли подбор, но благодаря хорошей защите они заставляли одесситов выполнять броски из неудобных позиций.После этой победы БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " практически обеспечил себе шестое место по итогам регулярного сезона. Чтобы появился шанс подняться еще на одну - необходимо побеждать в воскресенье. Поэтому главный вопрос, удастся ли тренерскому штабу и врачам восстановить команду после изнурительной одесской битвы к следующему выездному испытанию - воскресной игре в Южном против одного из лидеров чемпионата.ОБК " БИПА " (Одесса) - БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " . 75:81 (17:18, 15:15, 19:12, 10:16, ОТ - 5:5, 9:15). Одесса. 3 марта. УСК " Одесса " . 860 зрителей.Судьи: Б. Шульга, С. Чайковский, Д. Поворознюк.ОБК " БИПА " : Челован (12 + 9 подборов), Артамонов (17 + 5 передач), Антонец (3), Фандербурк (8 + 10 подборов), Волчанов (8 + 12 подборов) Слипенчук (3 + 5 подборов), Жуковский (6), Попов (9 + 7 передач), Кушниров (9 + 5 подборов).БК " ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG " : Рыбалко (5), Кондраков (16), Буц (6), Овдеенко (5 + 5 подборов), Липовцев (12 + 4 подбора + 4 перехвата); Теряник (8), Мальчевский (16 + 5 подборов), Носков (13 + 11 подборов), Лукьянов.Броски с игры: 2 очковые -19/41 - 23/46; 3-очковые - 8/27 - 6/28. Штрафные броски: 13/20 - 17/27. Подбор мяча: 35/17 - 25/11.Источник: пресс-служба БК "ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG "