Сегодня уроженец Запорожья Станислав Скочко, который учится в Мелитополе, замахнулся на необычный рекорд по пауэрлифтингу - он планировал за минимальное время надуть резиновую грелку до разрыва, стоя на руках. Совсем немного не хватило спортсмену, чтобы добиться результата, но он намерен уже в этом месяце повторить попытку.
О Станиславе Скочко "Индустриалка" рассказывала не раз, в родном Запорожье его знают, благодаря экстремальной прогулке по недостроенным мостам. Отличился парень и в Мелитополе, где учится в педагогическом университете, став осенью прошлого года победителем конкурса "Таланты моего района". Уже тогда он говорил, что намерен установить рекорд. Сегодня ради этого из Киева в Мелитополь прибыли представители Национального реестра рекордов Украины, которые и должны были зафиксировать достижение запорожца.
- Станіслав продемонстрував надзвичайно креативний підхід до вправи, яку запропонував для рекорду, а саме за мінімальний час надування гумової грілки до розриву в стійці на руках, - пояснила собравшимся руководитель Нацреестра Лана Ветрова. - Компонування всіх цих параметрів дає нам право внести вперше таку номінацію до реєстру.
- Есть в России такой спортсмен Олег Базилевич, он делал становую тягу с весом 400 кг и одновременно надувал грелку, то есть объединил пауэрлифтинг и силовой экстрим, - рассказал о своем выборе Станислав. - А я подумал, что можно совместить с силовым экстримом воркаут, которым я занимаюсь. Так и возникла идея рекорда, довольно эстремального, ведь здесь должны соединиться несколько факторов - и силу нужно показать, и равновесие удержать, и выдержать нагрузку на скулы и голову.
Перед началом выполнения задания зрителям и журналистам была продемонстрирована запакованная грелка, а затем Станислав вскрыл пакет и обрезал ножницами "воротничек" у резинового изделия, чтобы было удобнее держать его во рту. Уже через несколько мгновений парень стал в стойку на руках и начала надувать грелку, казалось, она вот-вот лопнет, но тут спортсмен покачнулся и процесс пришлось прервать. Неудачными оказались и две следующие попытки.
- На жаль, мушу констатувати, що три спроби вичерпані, і рекорд не встановлено, - подвела итог Лана Ветрова. - Але ми даємо шанс Станіславу, як і іншим, в будь-який момент повторити спробу.
- Наверное, сказалось волнение, - объяснил неудачу Станислав. - При подготовке этого трюка все шло легко, а сегодня из-за переживаний не получилось. Но я обязательно попробую еще раз, думаю, в конце месяца. И, пожалуй, в следующий раз поеду установить рекорд в Киеве, раз в Мелитополе не сложилось.
Как добавила Лана Ветрова, действительно, не всегда тем, кто подает заявки, с первого раза получается реализовать задуманное, при этом многие не сдаются, и штурмуют проект, пока не достигнут нужного результата.
- У нас був прецедент на "Україна має талант", коли хлопчик не встановив рекорд, і для нього це була така трагедія, він весь був в сльозах, - вспомнила руководитель Нацреестра. - Але за рік він все-таки досяг бажаного, і це так схвилювало! Загалом приблизно третина всіх заявок реалізується, і для нас надважливо, що в умовах фінансової нестабільності, люди можуть виходити з кола своїх проблем, рухатися до своєї мети, доводити іншим і собі, що вони може все здолати. Я впевнена, що і рекорд, який хоче зробити Станіслав Скочко, також з часом відбудеться.
СПРАВКА "ИЗ": Запорожская область 21 раз фигурирует в Национальном реестре рекордов Украины. Так, в октябре 2016-года в Запорожье был съеден рекордный бутерброд - его длина составила 61 метр и 20 сантиметров. А на Дне города было зажарено самое большое количество куриных крылышек на одной сковородке - 2273 штуки.
Житель Мелитополя Егор Ткачук трехкратный рекордсмен: он 100 раз поднял автомобильную покрышку одной рукой от плеча летом 2014-го года на Майдане, 1102 раза толкнул 16-килограммовую гирю в марте 2015 года, а зимой 2016-го 503 раза толкнул 24-килограммовую гирю в течение 30 минут (полумарафон).
Фото автора.
О Станиславе Скочко "Индустриалка" рассказывала не раз, в родном Запорожье его знают, благодаря экстремальной прогулке по недостроенным мостам. Отличился парень и в Мелитополе, где учится в педагогическом университете, став осенью прошлого года победителем конкурса "Таланты моего района". Уже тогда он говорил, что намерен установить рекорд. Сегодня ради этого из Киева в Мелитополь прибыли представители Национального реестра рекордов Украины, которые и должны были зафиксировать достижение запорожца.
- Станіслав продемонстрував надзвичайно креативний підхід до вправи, яку запропонував для рекорду, а саме за мінімальний час надування гумової грілки до розриву в стійці на руках, - пояснила собравшимся руководитель Нацреестра Лана Ветрова. - Компонування всіх цих параметрів дає нам право внести вперше таку номінацію до реєстру.
- Есть в России такой спортсмен Олег Базилевич, он делал становую тягу с весом 400 кг и одновременно надувал грелку, то есть объединил пауэрлифтинг и силовой экстрим, - рассказал о своем выборе Станислав. - А я подумал, что можно совместить с силовым экстримом воркаут, которым я занимаюсь. Так и возникла идея рекорда, довольно эстремального, ведь здесь должны соединиться несколько факторов - и силу нужно показать, и равновесие удержать, и выдержать нагрузку на скулы и голову.
Перед началом выполнения задания зрителям и журналистам была продемонстрирована запакованная грелка, а затем Станислав вскрыл пакет и обрезал ножницами "воротничек" у резинового изделия, чтобы было удобнее держать его во рту. Уже через несколько мгновений парень стал в стойку на руках и начала надувать грелку, казалось, она вот-вот лопнет, но тут спортсмен покачнулся и процесс пришлось прервать. Неудачными оказались и две следующие попытки.
- На жаль, мушу констатувати, що три спроби вичерпані, і рекорд не встановлено, - подвела итог Лана Ветрова. - Але ми даємо шанс Станіславу, як і іншим, в будь-який момент повторити спробу.
- Наверное, сказалось волнение, - объяснил неудачу Станислав. - При подготовке этого трюка все шло легко, а сегодня из-за переживаний не получилось. Но я обязательно попробую еще раз, думаю, в конце месяца. И, пожалуй, в следующий раз поеду установить рекорд в Киеве, раз в Мелитополе не сложилось.
Как добавила Лана Ветрова, действительно, не всегда тем, кто подает заявки, с первого раза получается реализовать задуманное, при этом многие не сдаются, и штурмуют проект, пока не достигнут нужного результата.
- У нас був прецедент на "Україна має талант", коли хлопчик не встановив рекорд, і для нього це була така трагедія, він весь був в сльозах, - вспомнила руководитель Нацреестра. - Але за рік він все-таки досяг бажаного, і це так схвилювало! Загалом приблизно третина всіх заявок реалізується, і для нас надважливо, що в умовах фінансової нестабільності, люди можуть виходити з кола своїх проблем, рухатися до своєї мети, доводити іншим і собі, що вони може все здолати. Я впевнена, що і рекорд, який хоче зробити Станіслав Скочко, також з часом відбудеться.
СПРАВКА "ИЗ": Запорожская область 21 раз фигурирует в Национальном реестре рекордов Украины. Так, в октябре 2016-года в Запорожье был съеден рекордный бутерброд - его длина составила 61 метр и 20 сантиметров. А на Дне города было зажарено самое большое количество куриных крылышек на одной сковородке - 2273 штуки.
Житель Мелитополя Егор Ткачук трехкратный рекордсмен: он 100 раз поднял автомобильную покрышку одной рукой от плеча летом 2014-го года на Майдане, 1102 раза толкнул 16-килограммовую гирю в марте 2015 года, а зимой 2016-го 503 раза толкнул 24-килограммовую гирю в течение 30 минут (полумарафон).
Фото автора.
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