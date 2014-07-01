В свое время дети присылали письма Святому Николаю, в которых желали бойцам мира, здоровья и согласия, а также сообщали, какой подарок они хотели бы получить.- Подарунки трохи затримались, бо надходили до нас із-за кордону. Але кожна дитина отримала те, чого бажала, - отметил майор Игорь Леденцов.Дети с интересом открывали поздравительные коробки и радовались ярким игрушкам, различным сладостям и даже дорогостоящим телефонам.Близкие и родные участников АТО выразили искреннюю благодарность представителям Латвийской Республики за поддержку и почитание героических поступков украинских бойцов." Нібито дрібничка, – отметила жена раненого военнослужащего Лилия Вахутинская, - але бачити радість своєї дитини - неоціненне щастя. Дякуємо за таку важливу для кожного підтримку "Автор - Анатолий Гололобов