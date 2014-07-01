Дети погибших и раненых бойцов 9-го полка оперативного назначения в рамках программы сотрудничества Нацгвардии Украины с Вооруженными силами Латвийской Республики получили подарки.
В свое время дети присылали письма Святому Николаю, в которых желали бойцам мира, здоровья и согласия, а также сообщали, какой подарок они хотели бы получить.
- Подарунки трохи затримались, бо надходили до нас із-за кордону. Але кожна дитина отримала те, чого бажала, - отметил майор Игорь Леденцов.
Дети с интересом открывали поздравительные коробки и радовались ярким игрушкам, различным сладостям и даже дорогостоящим телефонам.
Близкие и родные участников АТО выразили искреннюю благодарность представителям Латвийской Республики за поддержку и почитание героических поступков украинских бойцов.
"Нібито дрібничка, – отметила жена раненого военнослужащего Лилия Вахутинская, - але бачити радість своєї дитини - неоціненне щастя. Дякуємо за таку важливу для кожного підтримку"
Автор - Анатолий Гололобов
В свое время дети присылали письма Святому Николаю, в которых желали бойцам мира, здоровья и согласия, а также сообщали, какой подарок они хотели бы получить.
- Подарунки трохи затримались, бо надходили до нас із-за кордону. Але кожна дитина отримала те, чого бажала, - отметил майор Игорь Леденцов.
Дети с интересом открывали поздравительные коробки и радовались ярким игрушкам, различным сладостям и даже дорогостоящим телефонам.
Близкие и родные участников АТО выразили искреннюю благодарность представителям Латвийской Республики за поддержку и почитание героических поступков украинских бойцов.
"Нібито дрібничка, – отметила жена раненого военнослужащего Лилия Вахутинская, - але бачити радість своєї дитини - неоціненне щастя. Дякуємо за таку важливу для кожного підтримку"
Автор - Анатолий Гололобов
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