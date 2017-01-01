Исполняющему обязанности Энергодарского отделения полиции подполковнику полиции Вадиму Боровику поставлены задачи по улучшению криминогенной ситуации, от выполнения которых будет зависеть его дальнейшая судьба. Об этом журналистам и общественным активистам сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша.
- По Энергодару есть проблемы с незаконным оборотом наркотиков, по руководящему составу, - рассказал начальник главка. - Там сейчас исполняющий обязанности. Мы с ним определились - ему поставлены задачи по его направлению, и по кварталу будут приняты кадровые решения – либо утвердим в должности, либо пойдет на работу с меньшим объемом.
В Каменско-Днепровском отделе полиции ГУНП в Запорожской области, которое является вышестоящей структурой для Энергодарского отделения руководитель будет назначен, по словам Олега Золотоноши, в ближайшее время.
- Новый руководитель абсолютно незаангажирован, будет назначен на вакантную должность. И мы выровняем криминогенную обстановку, - отметил начальник главка и добавил, что недавно на территории района была задержана организованная преступная группировка. Сейчас ее члены проверяются на причастность к ряду тяжких преступлений.
Фото: Александр Прилепа
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