Мелитопольским коммунальщикам предстоит заменить верхнюю часть поврежденного коррозией стометрового отрезка стальной трубы диаметром 850 мм, которая дала течь, в результате чего канализационные стоки недалеко от Мелитополя заполнили оросительный канал.
Как рассказал директор КП Сергей Васюренко, для этого изготавливаются специальные полусферы, которые будут монтироваться на трубе. Так как трубы расположены на приличной высоте, и стоки по ним непрерывно транспортируются на очистные, работы продлятся не менее 2 недель, говорят коммунальщики.
Труба диаметром 850 мм была установлена еще в 80-е годы. Срок эксплуатации ее давно вышел, в отдельных местах она проржавела. Проблему просачивающихся из трубы в канал зловонных стоков заметили дачники, которые весной и летом пользуются водой из канала для полива огородов. Они и сообщили об этой проблеме в КП "Водоканал". Коммунальщики уже приступили к сварочным работам.
Источник: РИА-Мелитополь
Как рассказал директор КП Сергей Васюренко, для этого изготавливаются специальные полусферы, которые будут монтироваться на трубе. Так как трубы расположены на приличной высоте, и стоки по ним непрерывно транспортируются на очистные, работы продлятся не менее 2 недель, говорят коммунальщики.
Труба диаметром 850 мм была установлена еще в 80-е годы. Срок эксплуатации ее давно вышел, в отдельных местах она проржавела. Проблему просачивающихся из трубы в канал зловонных стоков заметили дачники, которые весной и летом пользуются водой из канала для полива огородов. Они и сообщили об этой проблеме в КП "Водоканал". Коммунальщики уже приступили к сварочным работам.
Источник: РИА-Мелитополь
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