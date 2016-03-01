Так, в актовом зале запорожской гимназии № 107 полицейские провели две лекции для около 150 учащихся 6-7 классов.Заместитель начальника взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области Виталий Варяник с помощью наглядных пособий рассказал школьникам, как выглядят боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, а также какую беду они могут причинить.Он также напомнил ученикам правила поведения в случае обнаружения потенциально опасных предметов, основы первой медицинской помощи и коснулся темы использования пиротехнических средств.В том, что тема не оставила школьников равнодушными, нет сомнения, ведь у них возникло много вопросов к полицейскому. А после мероприятия дети охотно рассматривали муляжи боеприпасов.Любопытство детей и важность лекций по правилам обращения с взрывоопасными предметами отмечают и преподаватели. По словам специалиста по охране труда Татьяны Чухрай, такие меры необходимы детям, особенно, учитывая сложившуюся ситуацию на востоке Украины.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области