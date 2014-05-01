В мелитопольских магазинах покупателей иногда подстерегает неприятность в виде посторонних "ингредиентов" в продуктах питания.
Информацией о своих странных покупках в торговых точках города они делятся, публикуя фото в социальных сетях.
Как сообщает сайт РИА-Мелитополь, один из жителей города приобрел сладость - козинаки – с неприятным сюрпризом, который вполне мог оставить покупателя без зуба. В конфете вместе с зернами подсолнечника был обнаружен металлический болт. Судя по сообщению в одном из местных пабликов, сладость с железной начинкой продали в магазине "Купец".
Такую вот рекламную фишку придумал производитель для своего товара, чтобы запомнилось надолго, шутят в соцсетях.
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