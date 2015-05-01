Настоящее ЧП произошло в Мелитопольском районе - преступники остановили 14-ю скважину КП "Водоканал", которая расположена в полутора километрах от села Новофилипповка. Злодеи пробрались внутрь и похитили кабели.
По словам главного инженера КП "Водоканал" Сергея Мирошниченко, разбив кирпичную кладку одной из стен, преступники проникли внутрь и вырезали около 15 метров кабелей. Несмотря на то, что скважина находилась под сигнализацией, задержать злоумышленников не удалось. Когда правоохранители выехали на место, их уже и след простыл. Из-за похищения кабелей скважина остановилась.
Сергей Григорьевич говорит, что точных сроков ее запуска нет, поскольку в Мелитополе необходимые кабеля не продают - их нужно заказывать.
- Материальный ущерб будет небольшим, а вот трудовой и моральный - огромный. Благо, сейчас не лето и нет массового полива, поэтому потребители не ощутят неудобств. Мы задействовали резервную скважину, которая с нагрузкой справляется. Надеемся, что полиция найдет злоумышленников, - резюмировал главный инженер КП "Водоканал".
Источник: РИА-Мелитополь
По словам главного инженера КП "Водоканал" Сергея Мирошниченко, разбив кирпичную кладку одной из стен, преступники проникли внутрь и вырезали около 15 метров кабелей. Несмотря на то, что скважина находилась под сигнализацией, задержать злоумышленников не удалось. Когда правоохранители выехали на место, их уже и след простыл. Из-за похищения кабелей скважина остановилась.
Сергей Григорьевич говорит, что точных сроков ее запуска нет, поскольку в Мелитополе необходимые кабеля не продают - их нужно заказывать.
- Материальный ущерб будет небольшим, а вот трудовой и моральный - огромный. Благо, сейчас не лето и нет массового полива, поэтому потребители не ощутят неудобств. Мы задействовали резервную скважину, которая с нагрузкой справляется. Надеемся, что полиция найдет злоумышленников, - резюмировал главный инженер КП "Водоканал".
Источник: РИА-Мелитополь
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