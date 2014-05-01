А если отбросить всякую так называемую лирику, то воображение и прочие эмоции лучше оставить в стороне. Тут работают люди, добывающие из недр земли железную руду - Запорожский железорудный комбинат, это двадцать с лишним километров в степь от его города-спутника Днепрорудного, расположившегося на берегу Каховского моря.На железорудном комбинате завершена огромная работа, длившаяся шестнадцать лет. Проще говоря, тут расширили фронт работ для комбината, открыв для него доступ к новым залежам железной руды - запасы в 68 миллионов тонн - и тем самым обеспечили предприятие работой еще на пятнадцать-двадцать лет.Что характерно, комбинат сам себя реконструирует, модернизирует и двигает вперед. Шахта "Проходческая" под землей на километровой глубине весь этот путь прошла, сделав все для эксплуатации железорудного месторождения на новом, более глубоком, горизонте - и работу свою, то есть е е результаты, вместе с символическим ключом, передала шахте "Эксплуатационной".ВИДЕОФото и видео: Дмитрий Шилин