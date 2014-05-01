Это трудно представить, но у нас в Запорожской области можно спуститься под землю на глубину 1065 метров - очень толстый потолок над головой получается. И, честно говоря, немного давит - в основном, на воображение
А если отбросить всякую так называемую лирику, то воображение и прочие эмоции лучше оставить в стороне. Тут работают люди, добывающие из недр земли железную руду - Запорожский железорудный комбинат, это двадцать с лишним километров в степь от его города-спутника Днепрорудного, расположившегося на берегу Каховского моря.
На железорудном комбинате завершена огромная работа, длившаяся шестнадцать лет. Проще говоря, тут расширили фронт работ для комбината, открыв для него доступ к новым залежам железной руды - запасы в 68 миллионов тонн - и тем самым обеспечили предприятие работой еще на пятнадцать-двадцать лет.
Что характерно, комбинат сам себя реконструирует, модернизирует и двигает вперед. Шахта "Проходческая" под землей на километровой глубине весь этот путь прошла, сделав все для эксплуатации железорудного месторождения на новом, более глубоком, горизонте - и работу свою, то есть ее результаты, вместе с символическим ключом, передала шахте "Эксплуатационной".
ВИДЕО
Начальник шахты "Проходческой" Вадим Ракша передает ключ на эксплуатацию начальнику шахты "Эксплуатационная" Андрею Карнауху:
Традиционную ленточку перед пуском объекта перерезают - один из основных акционеров Minerfin Ян Модер, генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма и генеральный директор ЗЖРК Михаил Короленко:
Ян Модер, Ростислав Шурма и Михаил Короленко вместе и дружно произвели пуск
И, наконец, новый горизонт шахты заработал - объятия, поздравления с успехом:
Фото и видео: Дмитрий Шилин
А если отбросить всякую так называемую лирику, то воображение и прочие эмоции лучше оставить в стороне. Тут работают люди, добывающие из недр земли железную руду - Запорожский железорудный комбинат, это двадцать с лишним километров в степь от его города-спутника Днепрорудного, расположившегося на берегу Каховского моря.
На железорудном комбинате завершена огромная работа, длившаяся шестнадцать лет. Проще говоря, тут расширили фронт работ для комбината, открыв для него доступ к новым залежам железной руды - запасы в 68 миллионов тонн - и тем самым обеспечили предприятие работой еще на пятнадцать-двадцать лет.
Что характерно, комбинат сам себя реконструирует, модернизирует и двигает вперед. Шахта "Проходческая" под землей на километровой глубине весь этот путь прошла, сделав все для эксплуатации железорудного месторождения на новом, более глубоком, горизонте - и работу свою, то есть ее результаты, вместе с символическим ключом, передала шахте "Эксплуатационной".
ВИДЕО
Начальник шахты "Проходческой" Вадим Ракша передает ключ на эксплуатацию начальнику шахты "Эксплуатационная" Андрею Карнауху:
Традиционную ленточку перед пуском объекта перерезают - один из основных акционеров Minerfin Ян Модер, генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма и генеральный директор ЗЖРК Михаил Короленко:
Ян Модер, Ростислав Шурма и Михаил Короленко вместе и дружно произвели пуск
И, наконец, новый горизонт шахты заработал - объятия, поздравления с успехом:
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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