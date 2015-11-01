Все они бердянцы. 4 года назад прошли строгий отбор и теперь, получив высшее специализированное юридическое образование, готовы применить полученные знания на благо общества.В коллективе отдела тепло приняли молодых коллег. Им отвели рабочие места, провели инструктаж. Первый год они будут работать под пристальным наблюдением наставников из числа самых опытных работников.Надеемся, что вскоре услышим их фамилии среди лучших сотрудников Бердянского отдела полиции, сообщает пресс-служба Бердянского горотдела полиции.