41-летний пострадавший едва добрался домой, где увидев его состояние, жена вызвала скорую. О подрезанном пациенте медики райбольницы сообщили в 21:35 в Васильевский отдел полиции.Установить обстоятельства получения потерпевшим телесных повреждений сразу правоохранителям не удалось. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он мало что помнил и четко указать на лицо, которое могло нанести ему травмы, не мог.Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили круг лиц, с которыми раненый общался в тот день. Сотрудники криминальной полиции опросили всех лиц, которые могли оказать хоть какую-то информацию для раскрытия уголовного правонарушения. Упорная работа дала положительный результат - 37-летнего местного жителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, - сообщает одел коммуникации полиции Запорожской области.