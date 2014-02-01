Что будет на Приморской площади месте, где стоял памятник вождю мирового пролетариата, решать будут сами бердянцы.
Как сообщил заместитель городского головы Станислав Лимарчук, в ближайшее время представители власти обсудят данный вопрос с общественностью Бердянска.
Напомним, ранее в мэрии рассматривали несколько вариантов замены Ленину: памятник Тарасу Шевченко или скульптура "Украина", созданная бердянцем Анатолием Харечко для выставки в Лос-Анжелесе, или архитектурная форма "Сердце Азова".
Сейчас на Приморской площади коммунальщики начали демонтаж постамента, где ранее находился памятник Ленину - его снесли два года назад, а временно на его место установили светодиодный маяк.
По словам Станислава Лимарчука, постамент полностью уберут, а территорию облагородят.
Источник: ПроБердянск
Как сообщил заместитель городского головы Станислав Лимарчук, в ближайшее время представители власти обсудят данный вопрос с общественностью Бердянска.
Напомним, ранее в мэрии рассматривали несколько вариантов замены Ленину: памятник Тарасу Шевченко или скульптура "Украина", созданная бердянцем Анатолием Харечко для выставки в Лос-Анжелесе, или архитектурная форма "Сердце Азова".
Сейчас на Приморской площади коммунальщики начали демонтаж постамента, где ранее находился памятник Ленину - его снесли два года назад, а временно на его место установили светодиодный маяк.
По словам Станислава Лимарчука, постамент полностью уберут, а территорию облагородят.
Источник: ПроБердянск
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