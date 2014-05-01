Теперь железную руду будут добывать с этажей 840-1140 метров с запасами руды свыше 68 миллионов тонн. На глубине 1065 метров построен новый дозаторно-дробильный комплекс. Весь проект по увеличению возможностей железорудного комбината и обновлению его перспектив был осуществлен в течение 16 лет непрерывных подземных работ, стоимость его более 1,5 миллиарда гривен.Перед торжественным пуском оборудования священники прочитали молитвы и окропили свяченой водой технику и людей, сотворивших поистине чудо - на такой глубине они проделали такую грандиозную работу.И говорили выступавшие на торжественном митинге о том, что, конечно же, трудом славен человек, что нам нужен мирный, созидательный труд, уверенность в завтрашнем дне.Генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма сказал, что осуществление такого масштабного проекта стало возможным благодаря титаническому труду наших горняков, а также совместным инвестциям "Запорожстали" и словацкой группы Minerfin, которая несмотря на все проблемы в нашей стране, продолжает верить и инвестировать в Украину. Группа Minerfin совместно с "Запорожсталью" продолжит инвестировать сотни миллионов гривен в развитие ЗЖРК.Один из основных акционеров Minerfin Ян Модер в ходе отметил, что инвесторы верят в успешное будущее ЗЖРК. "Два года назад резко упали цены на железорудное сырье, но мы продолжали инвестиции для завершения строительства дозаторно-дробильного комплекса. Надеюсь, что этим не завершится развитие нашего предприятия и эксплуатация этого месторождения", — сказал представитель Minerfin.А в целом, как сообщил генеральный директор комбината Михаил Короленко, ЗЖРК к 2025 году намерен увеличить объемы производства железной руды на треть - с 4,5 до 6 миллионов тонн в год.ВИДЕО.Фото и видео: Дмитрий Шилин