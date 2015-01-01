20 маскировочных сетей сплели и 46 пар носков уже связали участники волонтерской группы "Бравый сектор", которая больше года действует на базе Бердянского гериатрического пансионата.
Маскировочные сетки, теплые, вязанные вещи, продуктовые наборы волонтеры передают нашим бойцам в горячие точки нашей страны.
Каждый день с утра и до обеда волонтеры работают, как говорится, не покладая рук, стараются всячески поддержать бойцов на передовой. "Бравый сектор" сотрудничает с волонтерскими организациями "Наши Атланты", "Захист". Приятным событием для волонтеров "Бравого сектора" стало вручение грамоты от заместителя штаба АТО.
Источник: ПроБердянск
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