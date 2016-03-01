Завтра, 5 марта, у храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги в районе бульвара Шевченко в Запорожье состоится встреча святыни - иконы с частицей Креста, на котором был распят Святой Апостол Андрей Первозванный.
В наш город она прибывает в День Торжества Православия по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.
Духовенство Запорожской епархии во главе с Митрополитом Лукой в рамках апологетического дня епархии пронесет по центральному проспекту помимо прибывшей святыни и местночтимую икону Божьей Матери "Самарская".
Общеепархиальный Крестный ход завершится в Свято-Покровском архиерейском соборе, где будет отслужен чин Торжества Православия. После совершения службы все желающие смогут приложиться к святыне.
Встреча святыни и начало Крестного хода: 5 марта в 15.00 от храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги (в районе бульвара Шевченко).
Запорожская епархия приглашает всех желающих принять участие в праздновании Торжества Православия.
Источник: пресс-служба Запорожской епархии УПЦ
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