В наш город она прибывает в День Торжества Православия по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.Духовенство Запорожской епархии во главе с Митрополитом Лукой в рамках апологетического дня епархии пронесет по центральному проспекту помимо прибывшей святыни и местночтимую икону Божьей Матери " Самарская " .Общеепархиальный Крестный ход завершится в Свято-Покровском архиерейском соборе, где будет отслужен чин Торжества Православия. После совершения службы все желающие смогут приложиться к святыне.Встреча святыни и начало Крестного хода: 5 марта в 15.00 от храма Святой равноапостольной великой княгини Ольги (в районе бульвара Шевченко).Запорожская епархия приглашает всех желающих принять участие в праздновании Торжества Православия.Источник: пресс-служба Запорожской епархии УПЦ