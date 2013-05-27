Выставка "Творчество, освященное теплом", открывшаяся в Выставочном зале Союза художников, оставляет ощущение весенней свежести и позитива.
И, если честно, то не ожидала, что здесь будет так много профессиональных работ, ведь ее участники – учащиеся Запорожского высшего профессионального училища. Но им повезло с преподавателями.
- Мы прививаем любовь именно к живописи, через масло, - говорит "Индустриалке" один из организаторов выставки, преподаватель отделения изобразительного искусства Евгений Прокофьев, который десять лет учит детей предметам художественного направления. – Это одна из самых старинных, сложных и распространенных техник. По большому счету, у нас рабочая профессия и надо научиться зарабатывать деньги. А если человек умеет писать картины, то сможет себя прокормить.
Стараемся, чтобы многие попробовали себя в этом ремесле и встали на путь художника – сложный, но очень интересный.
Кроме живописи наши учащиеся обучаются флористическому дизайну. Они создают интересные творческие композиции, которые могут служить украшением любого торжества, интерьера. Например, наши выпускницы открыли свою фирму в Киеве и занимаются украшением свадебных торжеств.
На вопрос, какая его любимая работа на выставке, Евгений Прокофьев показывает "Пасхальный натюрморт" Вероники Бухенко:
- Это одна из моих лучших учениц, сейчас она студентка Харьковской академии дизайна и искусств. Вероника выиграла грант на бесплатное обучение в академии и поучает президентскую стипендию.
Всею на выставке представлено 127 работ, начиная с 2007 года.
Выставка "Творчество, освященное теплом" открыта в Выставочном зале Союза художников (бульвар Центральный, 3) по 17 марта.
Также работает выставка живых фиалок – по 8 марта.
Вход свободный.
Телефон для справок 233-34-97.
Фото автора
И, если честно, то не ожидала, что здесь будет так много профессиональных работ, ведь ее участники – учащиеся Запорожского высшего профессионального училища. Но им повезло с преподавателями.
- Мы прививаем любовь именно к живописи, через масло, - говорит "Индустриалке" один из организаторов выставки, преподаватель отделения изобразительного искусства Евгений Прокофьев, который десять лет учит детей предметам художественного направления. – Это одна из самых старинных, сложных и распространенных техник. По большому счету, у нас рабочая профессия и надо научиться зарабатывать деньги. А если человек умеет писать картины, то сможет себя прокормить.
Стараемся, чтобы многие попробовали себя в этом ремесле и встали на путь художника – сложный, но очень интересный.
Кроме живописи наши учащиеся обучаются флористическому дизайну. Они создают интересные творческие композиции, которые могут служить украшением любого торжества, интерьера. Например, наши выпускницы открыли свою фирму в Киеве и занимаются украшением свадебных торжеств.
На вопрос, какая его любимая работа на выставке, Евгений Прокофьев показывает "Пасхальный натюрморт" Вероники Бухенко:
- Это одна из моих лучших учениц, сейчас она студентка Харьковской академии дизайна и искусств. Вероника выиграла грант на бесплатное обучение в академии и поучает президентскую стипендию.
Всею на выставке представлено 127 работ, начиная с 2007 года.
Выставка "Творчество, освященное теплом" открыта в Выставочном зале Союза художников (бульвар Центральный, 3) по 17 марта.
Также работает выставка живых фиалок – по 8 марта.
Вход свободный.
Телефон для справок 233-34-97.
Фото автора
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