Это одни из самых престижных соревнований, которые проводят в Украине. Нынешний турнир собрал в столице около 400 спортсменов со всего мира, среди которых ведущие представители классической и вольной борьбы – участники Олимпийских Игр, победители и призеры чемпионатов мира, Европы, национальных первенств своих стран.Запорожская область делегировала на Киевский турнир своих ведущих классиков. В составе нашей команды Жора Абовян, Антон Куценко, Вугар Рагимов, Виталий Фуглаев, Парвиз Насибов, Денис Демьянков, Дмитрий Цымбалюк, Евгений Пышков и Андрей Дегтярев, под руководством заслуженного тренера Украины Евгения Черткова.В первый день турнира борцы греко-римского стиля разыгрывали медали в весовых категориях 59, 71, 80 и 98 кг. И запорожскую копилку уже пополнили две награды!Победителем международного Киевского турнира стал 20-летний Жора Абовян. В весовой категории 59 кг воспитанник Мурада Саргсяна и Валерия Брылева обошел многих опытных конкурентов, а в финале на туше выиграл у иранского борца, отправив его на лопатки эффектным броском. Таким образом запорожец стал обладателем золотой медали этих престижных соревнований!Бронзу в этом же весе заработал еще один запорожский борец Антон Куценко.Проиграв в поединке за третье место Андрей Дегтярев, стал пятым в весовой категории 98 кг.Увы, не смогли поспорить за медали два опытных члена запорожской команды – Дмитрий Цымбалюк и Вугар Рагимов, оба выбыли в предварительных раундах.Автор – Ирина Гейм