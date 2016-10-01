По словам председателя фракции Оппозиционного блока Владимира Байды, энергетическая блокада Донбасса и, как следствие, заявления о введении Кабинетом Министров Украины чрезвычайного положения в энергетике, свидетельствуют о том, что Украина оказалась на пороге политического и социального кризиса.- Наша фракція, усвідомлюючи це, та розуміючи, які наслідки блокада може викликати у соціальній, економічній, енергетичній сферах, підготувала звернення, - прокомментировал Владимир Байда. - Сьогодні ми звернення подали та зареєстрували, та сподіваємося, що на найближчому засіданні сесії обласної ради колеги-депутати нас підтримають.Депутаты требуют от депутатов Верховной Рады как можно скорее на законодательном уровне прописать пути, условия и всю процедуру поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также в Обращении говорится о том, что правительство должно отменить режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу.- Також ми звертаємось до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України з проханням вжити всі необхідні заходи щодо законного вирішення ситуації, яка склалася в енергетичній сфері та не допустити зростання соціальної напруженості, підриву національної економіки та дестабілізації ситуації в Україні, - сказал Владимир Байда.