В муниципальном театре-лаборатории "Vie", что на острове Хортица, покажут премьеру комедии “Чоловік за викликом”. "Почти комедии" - уточняют жанр спектакля в театре.
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Александра Галича "Сирена и Виктория", написанной в 1997 году и запечатлевшей приметы того времени.
Это история двух подруг – успешной бизнесвумен и не слишком приспособленной к жизни интеллигентки, которые дополняют друг друга.
С личной жизнью у них не складывается, и однажды бизнесвумен решила пригласить для подруги мужчину по вызову. Но из-за ошибки приходит не тот, кого ожидали, с чем будет связано немало забавных и неожиданных моментов.
Как пьесу воплотили в театре "Vie", можно будет увидеть 4, 5, 11 и 12 марта, начало в 17.00.
Спектакль идет на украинском языке.
Продолжительность (два действия, с антрактом) – 2 часа.
Билеты по 50 грн.
Телефон для справок 286-54-23.
"Идустриалка" также писала, что 4 марта в театре имени Магара состоится премьера сольного концерта вокалистки театра Светланы Ремжиной "Diva".
Спектакль поставлен по мотивам пьесы Александра Галича "Сирена и Виктория", написанной в 1997 году и запечатлевшей приметы того времени.
Это история двух подруг – успешной бизнесвумен и не слишком приспособленной к жизни интеллигентки, которые дополняют друг друга.
С личной жизнью у них не складывается, и однажды бизнесвумен решила пригласить для подруги мужчину по вызову. Но из-за ошибки приходит не тот, кого ожидали, с чем будет связано немало забавных и неожиданных моментов.
Как пьесу воплотили в театре "Vie", можно будет увидеть 4, 5, 11 и 12 марта, начало в 17.00.
Спектакль идет на украинском языке.
Продолжительность (два действия, с антрактом) – 2 часа.
Билеты по 50 грн.
Телефон для справок 286-54-23.
"Идустриалка" также писала, что 4 марта в театре имени Магара состоится премьера сольного концерта вокалистки театра Светланы Ремжиной "Diva".
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