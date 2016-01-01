Спектакль поставлен по мотивам пьесы Александра Галича " Сирена и Виктория " , написанной в 1997 году и запечатлевшей приметы того времени.Это история двух подруг – успешной бизнесвумен и не слишком приспособленной к жизни интеллигентки, которые дополняют друг друга.С личной жизнью у них не складывается, и однажды бизнесвумен решила пригласить для подруги мужчину по вызову. Но из-за ошибки приходит не тот, кого ожидали, с чем будет связано немало забавных и неожиданных моментов.Как пьесу воплотили в театре " Vie " , можно будет увидеть 4, 5, 11 и 12 марта, начало в 17.00.Спектакль идет на украинском языке.Продолжительность (два действия, с антрактом) – 2 часа.Билеты по 50 грн.Телефон для справок 286-54-23.