4 марта в театре имени Магара состоится премьера сольного концерта вокалистки театра Светланы Ремжиной "Diva".
Напомним, что Светлана Ремжина - обладательница лирического сопрано. Одна из ее заметных ролей, где певица смогла в полной мере проявить свой талант - Иоланта в концертной версии оперы "Иоланта".
К слову, в 2015 году Светлана Ремжина участвовала в "слепом прослушивании" телепроекта "Голос країни", где исполнила песню Ани Лорак "Я стану морем" в своеобразном оперном стиле.
В программе "Diva", как сообщили "Индустриалке" в театре имени Магара, .Светлана Ремжина исполнит известные хиты разных лет. Выступят также солист театра Александр Блинов, балет, актеры, оркестр театра.
Впрочем, как сообщили "Индустриалке" в кассе театра, все билеты на март (а концерт состоится 4, 7 и 30 марта, начало в 18.00) уже проданы или забронированы. Возможно, удастся купить билеты перед началом концерта. Или можно следить за афишей и приобрести их на следующий месяц.
Телефон кассы театра имени Магара 764-38-17.
Напомним, что Светлана Ремжина - обладательница лирического сопрано. Одна из ее заметных ролей, где певица смогла в полной мере проявить свой талант - Иоланта в концертной версии оперы "Иоланта".
К слову, в 2015 году Светлана Ремжина участвовала в "слепом прослушивании" телепроекта "Голос країни", где исполнила песню Ани Лорак "Я стану морем" в своеобразном оперном стиле.
В программе "Diva", как сообщили "Индустриалке" в театре имени Магара, .Светлана Ремжина исполнит известные хиты разных лет. Выступят также солист театра Александр Блинов, балет, актеры, оркестр театра.
Впрочем, как сообщили "Индустриалке" в кассе театра, все билеты на март (а концерт состоится 4, 7 и 30 марта, начало в 18.00) уже проданы или забронированы. Возможно, удастся купить билеты перед началом концерта. Или можно следить за афишей и приобрести их на следующий месяц.
Телефон кассы театра имени Магара 764-38-17.
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