В этом антрепризном спектакле Владимир Горянский сыграл творческую личность, трансвестита Полли – мужчину, который хочет стать женщиной. Роль его соседа, брутального полицейского в отставке и гомофоба Роя исполнил Анатолий Хостикоев. (Раньше его играл " прапорщик Шматько " - российский актер Алексей Маклаков).Когда Рой серьезно заболел, то оказался не нужен ни бывшей жене, ни сослуживцам. Только Полли искренне его поддержал, вытащил из депрессии и помог восстановиться после инсульта. Рою нелегко было принять помощь человека с противоположными взглядами на жизнь. Но когда соседи начали общаться, а не подкалывать друг друга, как раньше, то оказалось, что главное – это настоящая дружба и любовь в общечеловеческом смысле.К слову, в 1999 году история дружбы полицейского и трансвестита была экранизирована в США, в фильме "Без изъяна", где главные роли сыграли Роберт Де Ниро и Филип Сеймур Хоффман. Как правило, на сцене редко удается переиграть происходящее на экране, но в данном случае это удалось. Владимир Горянский воплотил образ своего героя гораздо ярче, чем Филип Сеймур Хоффман, и был просто великолепен. К слову и физически Горянский, продемонстрировавший стройные ноги, в хорошей форме.Как Владимир Горянский рассказывал в интервью телеканалу " 1 + 1 " , работая над ролью, он консультировался с известной украинской травести-дивой Монро." Она посоветовала нам обратиться к костюмерам, которые шьют костюмы для нее, потому что ни один театр не может пошить такие костюмы, которые шьют для травести, - сообщил актер.…Спектакль с множеством смешных моментов на самом деле о серьезных вещах – о толерантности, взаимопонимании..- Я не театрал, но мне очень понравилось! – поделилась впечатлениями с " Индустриалкой " одна из зрительниц, медсестра Татьяна. – Смотрится на одном дыхании. Пьеса современная, с юмором. Ничего не знала о содержании, и для меня появление Владимира Горянского в таком амплуа стало неожиданным. В этой роли он мне очень понравился!Интересно было наблюдать, как меняются две противоположности, становятся более терпимы, как из открытой неприязни родилась человеческая дружба.- Еще приятно удивлена, как красиво в нашем театре Магара, а я не была здесь лет двадцать, - продолжает Татьяна. - Ремонт, классический интерьер, обстановка торжественная, богатая и в то же время здесь уютно.Фото Александра Прилепы