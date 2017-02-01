Почетным призом в выступлениях женщин-гиревиков на Мемориале будет Кубок имени 10-кратной олимпийской чемпионки, 8-кратной чемпионку мира, 7-кратной чемпионки Европы, 13-кратной чемпионки СССР, кавалера советских орденов Ленина, Дружбы народов, тр е х орденов " Знак Поч е та " , украинского ордена Княгини Ольги III степени, серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике, заслуженного тренера Ларисы Семеновны Латыниной." В августе 1941 года мне шел седьмой год. И я никогда не забуду тот день, когда грязно-серой лентой вкатились наш белый городок Херсон немецкие мотоциклисты, — написала в своих воспоминаниях легендарная гимнастка Лариса Латынина, завоевавшая в Мельбурне шесть медалей – четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. – Когда улеглась пыль, мы увидели, как быстро и деловито занимали они лучшие дома, размещали в них своих офицеров. Через много лет я поняла, как привычны для них были засученные рукава, их руки загорели под солнцем Греции и Франции, они фотографировались у Акрополя и Эйфелевой башни. Что им были хатенки нашего маленького городка! Очередной пункт, где нужно было установить " новый порядок " . Порядок, при котором конвоиры убивали на улицах пленных красноармейцев. И, исходя из требований нового порядка, расстреляли нашу соседку, когда нашли у нее пишущую машинку и несколько листовок. Порядок, когда грабили квартиры и даже из нашей небогатой комнатенки ухитрились вынести скатерти и патефон. И пьяный немец печально объяснил нам, что их поход на восток кончится плохо, и при этом несколько раз надевал пилотку – то как шляпу Наполеона (он знал историю), то по самые уши. Уходя, все же пальнул из автомата в воздух – так, для порядка… "" Я вспоминаю яркий и солнечный день, когда немцы вели по главной улице в гетто сотни жителей нашего города, — продолжает Лариса Латынина. – Рыжеволосый мальчик – меньше меня ростом – вырвался из колонны и подбежал к нам, стоящим на тротуаре: " Тетя, тетенька, возьмите меня к себе " . Я не успела сказать: " Возьмем, мама " , как его уже выхватили руки огромного немца. В ту ночь в гетто расстреляли всех. Всех… Этот мальчик был моим сверстником… "Ещ е цитата: " Девушек и молодых женщин угоняли в Германию, и они обваривали крутым кипятком руки и ноги, растравляли раны солью – лишь бы избежать неволи. Порядок, когда мама пробиралась из города между заминированных участков: выменять хлеб и картошки, чтобы накормить меня. И за все время немецкого " нового порядка " я проучилась в школе несколько месяцев. Затем ее заняли под комендатуру, и мы, у кого еще сохранилась обувь, собирались в холодном подвале у старенькой учительницы Прасковьи Яковлевны. Сюда несли кто вязаночку дров, кто несколько картошек, кто лепешки, мало похожие на хлеб. Моим вкладом была чистая вода. Мы учились читать по-украински и по-русски. И старались забыть немецкие слова команд и запрета, что слышали каждый день. Свозь мутное стекло подвала, расположенного на уровне тротуара, мы видели ноги прохожих – в онучах, перевязанных накрест, в грубых чоботах и просто босые: эти ступали осторожнее. Иногда, разбрызгивая лужи, нагло топали солдатские сапоги. Тогда в подвале все замирали, а Прасковья Яковлевна нервно теребила букварь и хрустела костлявыми пальцами… "В судьбе лидера мужской сборной СССР по гимнастике Виктора Чукарина была " баржа смерти " . А лидер женской команды Лариса Латынина прошла " поле смерти " – минное поле, которое они с мамой, сами того не ведая, каким-то чудом преодолели ночью невредимыми, направляясь весной 44-го в село к родственникам.И вот наступило 3 декабря 1956 года — открытие соревнований по гимнастике в олимпийском Мельбурне. Перед днем отдыха сборная СССР вышла на первое место и выигрывала больше балла. В многоборье на первом месте шла румынка Елена Леуштяну, на втором месте Соня Муратова, на третьем Лариса Латынина. Лидеров разделяли тысячные доли балла. Лариса, как ни странно, не волновалась.В своей книге " Равновесие " Латынина писала:" Сделай все, как уже делала " , — повторяла я себе перед прыжком. Не знаю, был ли это высокий автоматизм навыка, как мне говорили потом, или что-то другое, но из всего прыжка я помнила только приземление в доскок. То, что оценка была самой высокой за весь день, я узнала позже. Так же позже, когда отпрыгали уже все участницы, стало ясно, что у меня золотая медаль. В Мельбурне мы последний раз оспаривали медали за упражнения одновременно с борьбой за звание абсолютного чемпиона " .В Книгу рекордов Гиннесса фамилию Латыниной вписали, как обладательницу наибольшего количества олимпийских золотых медалей, выигранных женщиной. На Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, в Риме - в 1960-ом и в Токио — в 1964-ом Лариса Семеновна завоевала 18 олимпийских медалей, 9 из которых золотые!