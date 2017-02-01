Завтра, 5 марта, в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь" состоится Третий Всеукраинский Мемориал дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины Петрова Василия Степановича.
Почетным призом в выступлениях женщин-гиревиков на Мемориале будет Кубок имени 10-кратной олимпийской чемпионки, 8-кратной чемпионку мира, 7-кратной чемпионки Европы, 13-кратной чемпионки СССР, кавалера советских орденов Ленина, Дружбы народов, трех орденов "Знак Почета", украинского ордена Княгини Ольги III степени, серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике, заслуженного тренера Ларисы Семеновны Латыниной.
"В августе 1941 года мне шел седьмой год. И я никогда не забуду тот день, когда грязно-серой лентой вкатились наш белый городок Херсон немецкие мотоциклисты, — написала в своих воспоминаниях легендарная гимнастка Лариса Латынина, завоевавшая в Мельбурне шесть медалей – четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. – Когда улеглась пыль, мы увидели, как быстро и деловито занимали они лучшие дома, размещали в них своих офицеров. Через много лет я поняла, как привычны для них были засученные рукава, их руки загорели под солнцем Греции и Франции, они фотографировались у Акрополя и Эйфелевой башни. Что им были хатенки нашего маленького городка! Очередной пункт, где нужно было установить "новый порядок". Порядок, при котором конвоиры убивали на улицах пленных красноармейцев. И, исходя из требований нового порядка, расстреляли нашу соседку, когда нашли у нее пишущую машинку и несколько листовок. Порядок, когда грабили квартиры и даже из нашей небогатой комнатенки ухитрились вынести скатерти и патефон. И пьяный немец печально объяснил нам, что их поход на восток кончится плохо, и при этом несколько раз надевал пилотку – то как шляпу Наполеона (он знал историю), то по самые уши. Уходя, все же пальнул из автомата в воздух – так, для порядка…"
"Я вспоминаю яркий и солнечный день, когда немцы вели по главной улице в гетто сотни жителей нашего города, — продолжает Лариса Латынина. – Рыжеволосый мальчик – меньше меня ростом – вырвался из колонны и подбежал к нам, стоящим на тротуаре: "Тетя, тетенька, возьмите меня к себе". Я не успела сказать: "Возьмем, мама", как его уже выхватили руки огромного немца. В ту ночь в гетто расстреляли всех. Всех… Этот мальчик был моим сверстником…"
Еще цитата: "Девушек и молодых женщин угоняли в Германию, и они обваривали крутым кипятком руки и ноги, растравляли раны солью – лишь бы избежать неволи. Порядок, когда мама пробиралась из города между заминированных участков: выменять хлеб и картошки, чтобы накормить меня. И за все время немецкого "нового порядка" я проучилась в школе несколько месяцев. Затем ее заняли под комендатуру, и мы, у кого еще сохранилась обувь, собирались в холодном подвале у старенькой учительницы Прасковьи Яковлевны. Сюда несли кто вязаночку дров, кто несколько картошек, кто лепешки, мало похожие на хлеб. Моим вкладом была чистая вода. Мы учились читать по-украински и по-русски. И старались забыть немецкие слова команд и запрета, что слышали каждый день. Свозь мутное стекло подвала, расположенного на уровне тротуара, мы видели ноги прохожих – в онучах, перевязанных накрест, в грубых чоботах и просто босые: эти ступали осторожнее. Иногда, разбрызгивая лужи, нагло топали солдатские сапоги. Тогда в подвале все замирали, а Прасковья Яковлевна нервно теребила букварь и хрустела костлявыми пальцами…"
В судьбе лидера мужской сборной СССР по гимнастике Виктора Чукарина была "баржа смерти". А лидер женской команды Лариса Латынина прошла "поле смерти" – минное поле, которое они с мамой, сами того не ведая, каким-то чудом преодолели ночью невредимыми, направляясь весной 44-го в село к родственникам.
И вот наступило 3 декабря 1956 года — открытие соревнований по гимнастике в олимпийском Мельбурне. Перед днем отдыха сборная СССР вышла на первое место и выигрывала больше балла. В многоборье на первом месте шла румынка Елена Леуштяну, на втором месте Соня Муратова, на третьем Лариса Латынина. Лидеров разделяли тысячные доли балла. Лариса, как ни странно, не волновалась.
В своей книге "Равновесие" Латынина писала:
"Сделай все, как уже делала", — повторяла я себе перед прыжком. Не знаю, был ли это высокий автоматизм навыка, как мне говорили потом, или что-то другое, но из всего прыжка я помнила только приземление в доскок. То, что оценка была самой высокой за весь день, я узнала позже. Так же позже, когда отпрыгали уже все участницы, стало ясно, что у меня золотая медаль. В Мельбурне мы последний раз оспаривали медали за упражнения одновременно с борьбой за звание абсолютного чемпиона".
В Книгу рекордов Гиннесса фамилию Латыниной вписали, как обладательницу наибольшего количества олимпийских золотых медалей, выигранных женщиной. На Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, в Риме - в 1960-ом и в Токио — в 1964-ом Лариса Семеновна завоевала 18 олимпийских медалей, 9 из которых золотые!
Пресс-служба оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
Почетным призом в выступлениях женщин-гиревиков на Мемориале будет Кубок имени 10-кратной олимпийской чемпионки, 8-кратной чемпионку мира, 7-кратной чемпионки Европы, 13-кратной чемпионки СССР, кавалера советских орденов Ленина, Дружбы народов, трех орденов "Знак Почета", украинского ордена Княгини Ольги III степени, серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике, заслуженного тренера Ларисы Семеновны Латыниной.
"В августе 1941 года мне шел седьмой год. И я никогда не забуду тот день, когда грязно-серой лентой вкатились наш белый городок Херсон немецкие мотоциклисты, — написала в своих воспоминаниях легендарная гимнастка Лариса Латынина, завоевавшая в Мельбурне шесть медалей – четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую. – Когда улеглась пыль, мы увидели, как быстро и деловито занимали они лучшие дома, размещали в них своих офицеров. Через много лет я поняла, как привычны для них были засученные рукава, их руки загорели под солнцем Греции и Франции, они фотографировались у Акрополя и Эйфелевой башни. Что им были хатенки нашего маленького городка! Очередной пункт, где нужно было установить "новый порядок". Порядок, при котором конвоиры убивали на улицах пленных красноармейцев. И, исходя из требований нового порядка, расстреляли нашу соседку, когда нашли у нее пишущую машинку и несколько листовок. Порядок, когда грабили квартиры и даже из нашей небогатой комнатенки ухитрились вынести скатерти и патефон. И пьяный немец печально объяснил нам, что их поход на восток кончится плохо, и при этом несколько раз надевал пилотку – то как шляпу Наполеона (он знал историю), то по самые уши. Уходя, все же пальнул из автомата в воздух – так, для порядка…"
"Я вспоминаю яркий и солнечный день, когда немцы вели по главной улице в гетто сотни жителей нашего города, — продолжает Лариса Латынина. – Рыжеволосый мальчик – меньше меня ростом – вырвался из колонны и подбежал к нам, стоящим на тротуаре: "Тетя, тетенька, возьмите меня к себе". Я не успела сказать: "Возьмем, мама", как его уже выхватили руки огромного немца. В ту ночь в гетто расстреляли всех. Всех… Этот мальчик был моим сверстником…"
Еще цитата: "Девушек и молодых женщин угоняли в Германию, и они обваривали крутым кипятком руки и ноги, растравляли раны солью – лишь бы избежать неволи. Порядок, когда мама пробиралась из города между заминированных участков: выменять хлеб и картошки, чтобы накормить меня. И за все время немецкого "нового порядка" я проучилась в школе несколько месяцев. Затем ее заняли под комендатуру, и мы, у кого еще сохранилась обувь, собирались в холодном подвале у старенькой учительницы Прасковьи Яковлевны. Сюда несли кто вязаночку дров, кто несколько картошек, кто лепешки, мало похожие на хлеб. Моим вкладом была чистая вода. Мы учились читать по-украински и по-русски. И старались забыть немецкие слова команд и запрета, что слышали каждый день. Свозь мутное стекло подвала, расположенного на уровне тротуара, мы видели ноги прохожих – в онучах, перевязанных накрест, в грубых чоботах и просто босые: эти ступали осторожнее. Иногда, разбрызгивая лужи, нагло топали солдатские сапоги. Тогда в подвале все замирали, а Прасковья Яковлевна нервно теребила букварь и хрустела костлявыми пальцами…"
В судьбе лидера мужской сборной СССР по гимнастике Виктора Чукарина была "баржа смерти". А лидер женской команды Лариса Латынина прошла "поле смерти" – минное поле, которое они с мамой, сами того не ведая, каким-то чудом преодолели ночью невредимыми, направляясь весной 44-го в село к родственникам.
И вот наступило 3 декабря 1956 года — открытие соревнований по гимнастике в олимпийском Мельбурне. Перед днем отдыха сборная СССР вышла на первое место и выигрывала больше балла. В многоборье на первом месте шла румынка Елена Леуштяну, на втором месте Соня Муратова, на третьем Лариса Латынина. Лидеров разделяли тысячные доли балла. Лариса, как ни странно, не волновалась.
В своей книге "Равновесие" Латынина писала:
"Сделай все, как уже делала", — повторяла я себе перед прыжком. Не знаю, был ли это высокий автоматизм навыка, как мне говорили потом, или что-то другое, но из всего прыжка я помнила только приземление в доскок. То, что оценка была самой высокой за весь день, я узнала позже. Так же позже, когда отпрыгали уже все участницы, стало ясно, что у меня золотая медаль. В Мельбурне мы последний раз оспаривали медали за упражнения одновременно с борьбой за звание абсолютного чемпиона".
В Книгу рекордов Гиннесса фамилию Латыниной вписали, как обладательницу наибольшего количества олимпийских золотых медалей, выигранных женщиной. На Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, в Риме - в 1960-ом и в Токио — в 1964-ом Лариса Семеновна завоевала 18 олимпийских медалей, 9 из которых золотые!
Пресс-служба оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
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