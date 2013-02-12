Несколько лет наш земляк Максим Шкиндер создает дизайн автомобилей McLaren. Об истории успеха простого украинского парня неоднократно рассказывали ведущие издания мира. Недавно Максим был героем сюжета в ТСН.
Как говорилось в сюжете, в школе в Энергодаре Максим Шкиндер хотел только рисовать и не обращал внимания на школьную программу, вплоть до того, что его отправляли к психологу и выгоняли из школы. Сейчас парень создает автомобили, которыми восхищается весь мир - благодаря таланту, труду и везению стал он стал дизайнером McLaren.
Историю успешного украинца рассказало издание Outlook.
Максим родился в Энергодаре, где в 90-х у молодого поколения не было разнообразия в выборе, кем стать. Ему с детства больше всего нравилось рисовать, также притягивали мультфильмы, а именно составляющие их аспекты – цвета и анимация персонажей.
После школы ему хотелось изучать графический дизайн, но на эту специальность был огромный конкурс. Обучение на платной основе семья Максима осилить не могла, поэтому он поступил в Киевский институт декоративно-прикладного искусства имени Бойчука на промышленный дизайн, надеясь со временем перейти на более престижное направление.
На втором курсе у него было задание спроектировать электроинструмент, и после того, как он его выполнил, преподаватель заметил формы, больше характерные для автомобилей, и посоветовал изобразить машину. Этот период в его жизни ознаменовался началом интереса к транспортному дизайну.
Во время учебы в Киеве Максим уже думал о будущем – несколько раз подавал документы в Туринскую школу дизайна, но по разным причинам ему отказывали. Потом парня пригласили поработать в студию Артемия Лебедева в Москве. Это была прекрасная возможность проявить себя в реальных условиях.
После чего на него вышли итальянцы и предложили поучаствовать в конкурсе на заданную тему. Делая впопыхах диплом, Максим не имел времени на другие проекты, поэтому он просто отправил им часть своей дипломной работы.
По ней и оценили потенциал парня и пригласили бесплатно учиться.
В Италии он был единственным студентом в группе, который учился бесплатно. Не набрав нужных балов, он рисковал потерять стипендию, поэтому приходилось удерживать заявленный уровень и быть неким ориентиром для остальных. На путешествия не оставалось ни времени, ни денег – родители на износ работали в Украине, чтобы помогать парню.
Одновременно ему сделали предложение "Мерседес" и "Шкода". Он выбрал вторую, потому что они звали конкретно работать, а немцы приглашали на стажировку с возможным трудоустройством. А затем пришло приглашение в McLaren.
Красота в автодизайне — довольно спорная штука. У каждого из профессионалов свой вкус и предпочтения, они воспитывались в хороших профильных школах. Поэтому после прихода на работу Максиму объясняли, что красиво, а что нет, на примере признанных авторов.
“Как бы странно это ни звучало, лучший отдых для меня – рисование. Когда работал в "Шкоде" и занимался седанами, то по выходным рисовал суперкары. Только начал заниматься суперкарами – в свободное время начал рисовать что-то другое и отвлекаться от машин. Тем не менее, рисую постоянно”, — рассказал Максим.
Фото: Outlook
Источник: ForumDaily
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