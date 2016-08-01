Первый приз, который завтра, 5 марта, в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь" разыграют женщины-гиревики на Мемориале генерала Василия Петрова в весовой категории до 60 килограммов, носит имя двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, чемпионки мира, десятикратной чемпионки СССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслуженного мастера спорта, члена Международного еврейского спортивного зала славы Марии Гороховской.
Но прежде, чем рассказать о выдающейся гимнастке, напомним, что в первую олимпийскую команду бывшего Союза входило 49 женщин, которые завоевали 22 медали – шесть золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Непосредственно участниц боевых действий среди них не было, но многие пережили ужасы блокады, оккупации и эвакуации.
Абсолютной чемпионкой в гимнастическом многоборье, "Королевой Хельсинки" стала Мария Гороховская. Вместе с подругами по сборной она также завоевала "золото" в командном первенстве. И выиграла пять серебряных медалей: четыре - на отдельных снарядах, одну - в групповых упражнениях с предметом. Семь наград на одной Олимпиаде! До сих пор ни одной спортсменке в мире не удалось перекрыть этот рекорд. Скорость, с которой Гороховская набрала форму и в 31 год достигла таких олимпийских высот, пережив страшную ленинградскую зиму 1941 года, поражает еще больше, поскольку находится вообще где-то за гранью человеческих возможностей.
За 10 лет до своего спортивного триумфа Мария, измученная голодными обмороками, не могла самостоятельно преодолеть не только дорогу в гимнастический зал, но и несколько шагов в холодной комнатке обезлюдевшего общежития Ленинградского института физкультуры, в высшую школу тренеров которого она поступила перед самым началом войны, приехав из украинской Евпатории.
В первые блокадные дни 125 граммов хлебного пайка и скудной похлебки в студенческой столовой ей вполне хватало, чтобы после лекций и семинаров вместе с преподавателями дежурить вечерами и ночами на крышах домов, сбрасывая или гася бомбы-зажигалки, летевшие из пикировавших на город немецких самолетов. Но с приходом зимы опустели не только крыши и залы вузовских аудиторий, но и улицы. В лютые морозы даже добраться до распределительного пункта стало целым испытанием. А Марии, не имевшей в городе ни одного родного человека, было вдвойне тяжело.
Будущую чемпионку спасла одна из преподавательниц, которая однажды нашла ее в полубессознательном состоянии и отправила по "дороге жизни" на Большую землю.
Затем была эвакуация в Казахстан, в Акмолинскую область. Гороховская, как и ее многочисленные сверстницы, от зари до зари трудилась полеводом на полях опытной сельскохозяйственной станции в поселке Шартанды. А в первый же послевоенный год она вернулась в Ленинград, чтобы продолжать учебу и занятия любимой гимнастикой. Хельсинские Игры 1952 года были "Олимпиадой фронтовиков". А большинство советских олимпийцев 1956 года были родом из детства, опаленного войной.
Имя Марии Гороховской первым в истории украинского спорта попало в Книгу рекордов Гиннесса, как спортсменки, завоевавшей самое большое количество медалей на XV Летних Олимпийских играх в 1952 году в Финляндии. 7 раз поднималась Мария Гороховская на пьедестал на глазах у десятитысячного спортивного зала в Хельсинки.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
Но прежде, чем рассказать о выдающейся гимнастке, напомним, что в первую олимпийскую команду бывшего Союза входило 49 женщин, которые завоевали 22 медали – шесть золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Непосредственно участниц боевых действий среди них не было, но многие пережили ужасы блокады, оккупации и эвакуации.
Абсолютной чемпионкой в гимнастическом многоборье, "Королевой Хельсинки" стала Мария Гороховская. Вместе с подругами по сборной она также завоевала "золото" в командном первенстве. И выиграла пять серебряных медалей: четыре - на отдельных снарядах, одну - в групповых упражнениях с предметом. Семь наград на одной Олимпиаде! До сих пор ни одной спортсменке в мире не удалось перекрыть этот рекорд. Скорость, с которой Гороховская набрала форму и в 31 год достигла таких олимпийских высот, пережив страшную ленинградскую зиму 1941 года, поражает еще больше, поскольку находится вообще где-то за гранью человеческих возможностей.
За 10 лет до своего спортивного триумфа Мария, измученная голодными обмороками, не могла самостоятельно преодолеть не только дорогу в гимнастический зал, но и несколько шагов в холодной комнатке обезлюдевшего общежития Ленинградского института физкультуры, в высшую школу тренеров которого она поступила перед самым началом войны, приехав из украинской Евпатории.
В первые блокадные дни 125 граммов хлебного пайка и скудной похлебки в студенческой столовой ей вполне хватало, чтобы после лекций и семинаров вместе с преподавателями дежурить вечерами и ночами на крышах домов, сбрасывая или гася бомбы-зажигалки, летевшие из пикировавших на город немецких самолетов. Но с приходом зимы опустели не только крыши и залы вузовских аудиторий, но и улицы. В лютые морозы даже добраться до распределительного пункта стало целым испытанием. А Марии, не имевшей в городе ни одного родного человека, было вдвойне тяжело.
Будущую чемпионку спасла одна из преподавательниц, которая однажды нашла ее в полубессознательном состоянии и отправила по "дороге жизни" на Большую землю.
Затем была эвакуация в Казахстан, в Акмолинскую область. Гороховская, как и ее многочисленные сверстницы, от зари до зари трудилась полеводом на полях опытной сельскохозяйственной станции в поселке Шартанды. А в первый же послевоенный год она вернулась в Ленинград, чтобы продолжать учебу и занятия любимой гимнастикой. Хельсинские Игры 1952 года были "Олимпиадой фронтовиков". А большинство советских олимпийцев 1956 года были родом из детства, опаленного войной.
Имя Марии Гороховской первым в истории украинского спорта попало в Книгу рекордов Гиннесса, как спортсменки, завоевавшей самое большое количество медалей на XV Летних Олимпийских играх в 1952 году в Финляндии. 7 раз поднималась Мария Гороховская на пьедестал на глазах у десятитысячного спортивного зала в Хельсинки.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
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