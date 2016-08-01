Но прежде, чем рассказать о выдающейся гимнастке, напомним, что в первую олимпийскую команду бывшего Союза входило 49 женщин, которые завоевали 22 медали – шесть золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Непосредственно участниц боевых действий среди них не было, но многие пережили ужасы блокады, оккупации и эвакуации.Абсолютной чемпионкой в гимнастическом многоборье, " Королевой Хельсинки " стала Мария Гороховская. Вместе с подругами по сборной она также завоевала " золото " в командном первенстве. И выиграла пять серебряных медалей: четыре - на отдельных снарядах, одну - в групповых упражнениях с предметом. Семь наград на одной Олимпиаде! До сих пор ни одной спортсменке в мире не удалось перекрыть этот рекорд. Скорость, с которой Гороховская набрала форму и в 31 год достигла таких олимпийских высот, пережив страшную ленинградскую зиму 1941 года, поражает еще больше, поскольку находится вообще где-то за гранью человеческих возможностей.За 10 лет до своего спортивного триумфа Мария, измученная голодными обмороками, не могла самостоятельно преодолеть не только дорогу в гимнастический зал, но и несколько шагов в холодной комнатке обезлюдевшего общежития Ленинградского института физкультуры, в высшую школу тренеров которого она поступила перед самым началом войны, приехав из украинской Евпатории.В первые блокадные дни 125 граммов хлебного пайка и скудной похлебки в студенческой столовой ей вполне хватало, чтобы после лекций и семинаров вместе с преподавателями дежурить вечерами и ночами на крышах домов, сбрасывая или гася бомбы-зажигалки, летевшие из пикировавших на город немецких самолетов. Но с приходом зимы опустели не только крыши и залы вузовских аудиторий, но и улицы. В лютые морозы даже добраться до распределительного пункта стало целым испытанием. А Марии, не имевшей в городе ни одного родного человека, было вдвойне тяжело.Будущую чемпионку спасла одна из преподавательниц, которая однажды нашла ее в полубессознательном состоянии и отправила по " дороге жизни " на Большую землю.Затем была эвакуация в Казахстан, в Акмолинскую область. Гороховская, как и ее многочисленные сверстницы, от зари до зари трудилась полеводом на полях опытной сельскохозяйственной станции в поселке Шартанды. А в первый же послевоенный год она вернулась в Ленинград, чтобы продолжать учебу и занятия любимой гимнастикой. Хельсинские Игры 1952 года были " Олимпиадой фронтовиков " . А большинство советских олимпийцев 1956 года были родом из детства, опаленного войной.Имя Марии Гороховской первым в истории украинского спорта попало в Книгу рекордов Гиннесса, как спортсменки, завоевавшей самое большое количество медалей на XV Летних Олимпийских играх в 1952 году в Финляндии. 7 раз поднималась Мария Гороховская на пьедестал на глазах у десятитысячного спортивного зала в Хельсинки.