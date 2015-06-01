Кубок имени Полины Григорьевны Астаховой, уроженки Запорожья, обладательницы 10 олимпийских медалей (в том числе пяти золотых), двукратной чемпионки мира в командном зачете, двукратной чемпионки Европы в упражнениях на брусьях, чемпионки Европы в вольных упражнениях и на бревне, абсолютной чемпионки СССР 1959 года, четырехкратной чемпионки СССР в упражнениях на брусьях, четырехкратной чемпионки СССР в вольных упражнениях, чемпионки СССР в упражнениях на бревне, четырежды обладателя Кубка СССР в многоборье, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике, разыграют в воскресенье, 5 марта, в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь" на Третьем Всеукраинском Мемориале Василия Петрова женщины-гиревики в весовой категории 70 килограммов.
Полина Астахова родилась 30 октября 1936 года в городе казацкой славы Запорожье. Когда девочке еще не было и пяти лет, началась война, потом - эвакуация и скитания по огромной стране. Где они только не жили (если это можно назвать жизнью): Теберда в Карачаево-Черкесии, в самом Черкеске, в Североуральске Свердловской области...
То, что маленькая Полина выжила, уже само по себе чудо. Врачи диагностировали у нее открытую форму туберкулеза. Потом начали отниматься ноги, и она почти перестала ходить. Спасло окончание войны, переезд в Донецк и смена климата.
Как сумела тоненькая, звонкая и "прозрачная" девчонка поступить в Донецкий техникум физкультуры – вопрос. Но в 13 лет Полина Астахова начала упорно заниматься гимнастикой.
Впервые попав на чемпионат СССР в 1954 году, Полина заняла "дремучее" 28 место. Видимо, такой результат разозлил Астахову. И, наверное, так разозлил, что уже через год она была включена в сборную СССР. Полина Астахова вошла в состав сборной СССР в олимпийском 1956 году. В Мельбурне среди соотечественниц она была самой молодой и только еще пробовала свои силы на большой арене. И хотя вернулась на Родину с титулом командной чемпионки, в глубине души тогда еще чемпионкой себя не чувствовала.
У Полины Астаховой, может быть, и не самый длинный список почетных титулов. Не назовешь ее и самой удачливой, хотя из всех трех Олимпиад она привозила награды.
И все-таки гимнастическая табель о рангах ставит эту гимнастку на одно из самых высоких мест - это справедливая дань одухотворенности и мастерству уже киевлянки, редкому очарованию, самоотверженной готовности бескорыстно служить интересам спорта, какую бы роль ей не отвели тренеры.
Астахова считалась самой изящной гимнасткой своего времени, это признавали даже западные СМИ.
После завершения спортивной карьеры в 1972 году Полина Григорьевна тренировала гимнасток Украины.
На пенсии Полина Астахова вынужденно продала свои медали, мебель и одежду, чтобы банально выжить. За год до смерти Полина Григорьевна посетила Олимпийскую базу в Конче-Заспе, и вызвала шок у гимнастов. Фонд Тимофея Нагорного три года покупал ей лекарства, продукты питания и одежду.
Но... она умерла в конце лета от элементарной простуды.
Чиновники на просьбы родных и друзей помочь организовать похороны олимпийской чемпионки Астаховой, с "сожалением" сообщили, что они не знают такой олимпийской чемпионки.
А было время, когда Фидель Кастро признавался ей в любви, Никита Хрущев заставил встать весь стадион для поздравления Астаховой, а Леонид Брежнев при каждой встрече пытался ее поцеловать.
Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов финансировал ее похороны на Байковом кладбище в Киеве.
Полина Астахова изображена на почтовой марке СССР, посвященной IX Всесоюзной Спартакиаде школьников в Минске. Гимнастка изображена в упражнениях на бревне по фотографии Льва Бородулина, опубликованной в журнале "Огонек" 1962 года.
31 октября 2011 года в Донецке при входе во Дворец спорта "Шахтер" была установлена мемориальная доска в честь того, что именно в этом спортивном зале в течение одиннадцати лет тренировалась запорожская дончанка, которая стала киевлянкой Полина Григорьевна Астахова. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие Лилия Подкопаева — олимпийская чемпионка, ученица Астаховой, спортсмены-ветераны и воспитанники спортивных школ города.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
Полина Астахова родилась 30 октября 1936 года в городе казацкой славы Запорожье. Когда девочке еще не было и пяти лет, началась война, потом - эвакуация и скитания по огромной стране. Где они только не жили (если это можно назвать жизнью): Теберда в Карачаево-Черкесии, в самом Черкеске, в Североуральске Свердловской области...
То, что маленькая Полина выжила, уже само по себе чудо. Врачи диагностировали у нее открытую форму туберкулеза. Потом начали отниматься ноги, и она почти перестала ходить. Спасло окончание войны, переезд в Донецк и смена климата.
Как сумела тоненькая, звонкая и "прозрачная" девчонка поступить в Донецкий техникум физкультуры – вопрос. Но в 13 лет Полина Астахова начала упорно заниматься гимнастикой.
Впервые попав на чемпионат СССР в 1954 году, Полина заняла "дремучее" 28 место. Видимо, такой результат разозлил Астахову. И, наверное, так разозлил, что уже через год она была включена в сборную СССР. Полина Астахова вошла в состав сборной СССР в олимпийском 1956 году. В Мельбурне среди соотечественниц она была самой молодой и только еще пробовала свои силы на большой арене. И хотя вернулась на Родину с титулом командной чемпионки, в глубине души тогда еще чемпионкой себя не чувствовала.
У Полины Астаховой, может быть, и не самый длинный список почетных титулов. Не назовешь ее и самой удачливой, хотя из всех трех Олимпиад она привозила награды.
И все-таки гимнастическая табель о рангах ставит эту гимнастку на одно из самых высоких мест - это справедливая дань одухотворенности и мастерству уже киевлянки, редкому очарованию, самоотверженной готовности бескорыстно служить интересам спорта, какую бы роль ей не отвели тренеры.
Астахова считалась самой изящной гимнасткой своего времени, это признавали даже западные СМИ.
После завершения спортивной карьеры в 1972 году Полина Григорьевна тренировала гимнасток Украины.
На пенсии Полина Астахова вынужденно продала свои медали, мебель и одежду, чтобы банально выжить. За год до смерти Полина Григорьевна посетила Олимпийскую базу в Конче-Заспе, и вызвала шок у гимнастов. Фонд Тимофея Нагорного три года покупал ей лекарства, продукты питания и одежду.
Но... она умерла в конце лета от элементарной простуды.
Чиновники на просьбы родных и друзей помочь организовать похороны олимпийской чемпионки Астаховой, с "сожалением" сообщили, что они не знают такой олимпийской чемпионки.
А было время, когда Фидель Кастро признавался ей в любви, Никита Хрущев заставил встать весь стадион для поздравления Астаховой, а Леонид Брежнев при каждой встрече пытался ее поцеловать.
Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов финансировал ее похороны на Байковом кладбище в Киеве.
Полина Астахова изображена на почтовой марке СССР, посвященной IX Всесоюзной Спартакиаде школьников в Минске. Гимнастка изображена в упражнениях на бревне по фотографии Льва Бородулина, опубликованной в журнале "Огонек" 1962 года.
31 октября 2011 года в Донецке при входе во Дворец спорта "Шахтер" была установлена мемориальная доска в честь того, что именно в этом спортивном зале в течение одиннадцати лет тренировалась запорожская дончанка, которая стала киевлянкой Полина Григорьевна Астахова. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие Лилия Подкопаева — олимпийская чемпионка, ученица Астаховой, спортсмены-ветераны и воспитанники спортивных школ города.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
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