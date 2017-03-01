В селе Новоданиловка Запорожской области мужчину ударили ножом.
Возле дома во время драки 45-летний сельчанин получил множественные ранения в грудь.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в Акимовскую ЦРБ.
Мужчине, который нанес ему тяжкое телесное повреждение грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", вооруженный мужчина напал на зятя депутата горсовета Мелитополя.
Читайте также: На запорожском заводе рабочий чуть не отрезал себе руку.
Возле дома во время драки 45-летний сельчанин получил множественные ранения в грудь.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, пострадавшего доставили в Акимовскую ЦРБ.
Мужчине, который нанес ему тяжкое телесное повреждение грозит лишение свободы на срок до восьми лет, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", вооруженный мужчина напал на зятя депутата горсовета Мелитополя.
Читайте также: На запорожском заводе рабочий чуть не отрезал себе руку.
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