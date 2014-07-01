- Первое впечатление от страны — это удивление от того, как сильно голландцы любят и ухаживают за своими садами около домов. Практически в каждом дворике высажены самые разнообразные виды растений причудливых форм. Страна выглядит, как сказочная!- Мне, конечно, было интересно, и я заглянула на экскурсию в кофе-шоп - так здесь называются кафе, в которых продают этот наркотик. В основном посетители таких заведений - не очень успешные люди, а также студенты и туристы. В таких кафе продают и напитки, но что интересно — безалкогольное. Большинство людей туда ходят, как в музей — посмотреть.- Дело в количестве — их здесь миллионы! Некоторые сорта по цене достигают стоимости приличного авто. Они растут во всех городах и расцветка у них разная — тюльпаны делают страну очень красивой. Кстати, по Амстердаму не стоит судить о всей стране — он признан самым худшим городом для жизни в Голландии. Он просто кишит иностранцами и туристами, а это не все любят.- Люди в целом приветливые и доброжелательные. Все они разные по характеру, но их объединяет вежливость и высокий рост.- Здесь очень вкусная селедка и картошка! Отдельного внимания заслуживают голландские сыры - это нечто. Их такое количество на прилавках, что я до сих пор каждую неделю дегустирую какой-то новый вид. В целом же национальная еда не вызвала у меня симпатии. Здесь любят разные закуски, которые обжариваются во фритюре с разной начинкой — фаршем, рисом, лапшой, а это на любителя.- В Голландии молодежь - это в основном студенты, которые отдыхают по четвергам, а вот пятница и суббота считаются днями для отдыха людей более старшего возраста. Для таких, как мы (смеется). Здесь есть и свои негласные правила - ни один голландец не придет в гости без предупреждения и муж всегда спросит у жены, не против ли она, что к ним сегодня придут гости. Это, конечно, сначала удивляло, но я привыкла и стало даже приятно. Так муж выражает свою заботу и внимание, показывая, что для него самое главное — это семья.- Они здесь на каждом шагу - это замки, музеи, парки. Я живу в городе Арнем. Он известен своим музеем под открытым небом, это один из самых больших музеев про быт и историю Голландии. Также этот город знают многие, как место, где состоялось одно из самых важный сражений Второй мировой войны. На этих событиях был основан фильм "Мост слишком далеко".- По этому поводу здесь никто не заморачивается. Самая популярная одежда — свитера и джинсы. Я притащила четыре чемодана только осенне-зимней одежды, а ношу в основном только джинсы и свитера. На одежду голландцы тратят минимум. Только если вы не главный менеджер банка, например. Но в целом жизнь в Голландии очень дорогая — это одна из самых дорогих европейских стран.Больше всего удивляет парковка, чтобы припарковаться в городе на три часа можно запросто заплатить 15 евро. Оплата коммуналки зависит от дома или апартаментов, в которых живешь. У нас это около 300 евро в месяц плюс интернет, медицинские страховки, страховки на авто и налог на дороги, итого - около 1000-1200 евро в месяц оплата по счетам.Продуктовая корзина тоже зависит от того, что кушать. Но в среднем это не меньше 200-300 евро в месяц на человека. Ну и, конечно, нужно быть готовым к тому, что законы здесь отличаются от наших и, если вдруг захочешь обзавестись котенком или собачкой, то за них тоже придется платить страховку.