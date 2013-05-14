Юные запорожцы приняли участие в международном фестивале детско-юношеского творчества "Аллегро-Карпат", который прошел в городе Яремча Ивано-Франковской области.
В фестивале принял участие ансамбль стилизованного народного танца "Гармония" внешкольного учебного заведения "Центра эстетического воспитания Хортицкого района" Запорожского городского совета. Руководитель ансамбля Дымова Ольга Рудольфовна.
В номинации "народная и стилизованная хореография" за яркое профессиональное выступление коллектив занял первое место, сообщает сайт мэрии.
В фестивале принял участие ансамбль стилизованного народного танца "Гармония" внешкольного учебного заведения "Центра эстетического воспитания Хортицкого района" Запорожского городского совета. Руководитель ансамбля Дымова Ольга Рудольфовна.
В номинации "народная и стилизованная хореография" за яркое профессиональное выступление коллектив занял первое место, сообщает сайт мэрии.
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