Цель мероприятия - возрождение и укрепление традиционных для Украины методов физического и нравственного воспитания молодежи, популяризация исторического фехтования, как самобытного вида спорта.В турнире приняли участие три команды: " Стезя " и " Бастион " - Запорожье и " Дикие Лебеди " - город Днепр. Участники турнира проводили бои в двух номинациях: " Щит-меч " и " Профессиональный бой " .I место заняла команда " Бастион " внешкольного учебного заведения " Городской Дворец детского и юношеского творчества " . Дипломами и медалями были награждены бойцы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, сообщает сайт мэрии.