В городском Дворце детского и юношеского творчества состоялся межрегиональный турнир по историческому фехтованию "Кубок Бастиона".
Цель мероприятия - возрождение и укрепление традиционных для Украины методов физического и нравственного воспитания молодежи, популяризация исторического фехтования, как самобытного вида спорта.
В турнире приняли участие три команды: "Стезя" и "Бастион" - Запорожье и "Дикие Лебеди" - город Днепр. Участники турнира проводили бои в двух номинациях: "Щит-меч" и "Профессиональный бой".
I место заняла команда "Бастион" внешкольного учебного заведения "Городской Дворец детского и юношеского творчества". Дипломами и медалями были награждены бойцы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, сообщает сайт мэрии.
Цель мероприятия - возрождение и укрепление традиционных для Украины методов физического и нравственного воспитания молодежи, популяризация исторического фехтования, как самобытного вида спорта.
В турнире приняли участие три команды: "Стезя" и "Бастион" - Запорожье и "Дикие Лебеди" - город Днепр. Участники турнира проводили бои в двух номинациях: "Щит-меч" и "Профессиональный бой".
I место заняла команда "Бастион" внешкольного учебного заведения "Городской Дворец детского и юношеского творчества". Дипломами и медалями были награждены бойцы, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации, сообщает сайт мэрии.
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