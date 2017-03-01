Прокуратура через суд взыскала 395,712 тыс грн с недобросовестного арендатора в пользу Запорожской специальной общеобразовательной школы-интерната №2.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что организация использовала одно из помещений школы-интерната, но нарушила условия договора аренды. Поэтому прокуратура подала в суд иск о взыскании суммы задолженности за аренду по указанному договору и его расторжении в судебном порядке.
Хозяйственны суд исковые требования Запорожской местной прокуратуры №1 удовлетворил полностью и принял решение о взыскании задолженности за аренду недвижимого имущества в размере 395 712 грн, расторжении договора аренды помещения и обязательство его вернуть, сообщает пресс-служба Прокуратуры Запорожской области.
Сейчас прокуратура принимает меры относительно реального исполнения решения суда.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье многодетная мать, пострадавшая с детьми от бомбежки, готовится к переезду.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что организация использовала одно из помещений школы-интерната, но нарушила условия договора аренды. Поэтому прокуратура подала в суд иск о взыскании суммы задолженности за аренду по указанному договору и его расторжении в судебном порядке.
Хозяйственны суд исковые требования Запорожской местной прокуратуры №1 удовлетворил полностью и принял решение о взыскании задолженности за аренду недвижимого имущества в размере 395 712 грн, расторжении договора аренды помещения и обязательство его вернуть, сообщает пресс-служба Прокуратуры Запорожской области.
Сейчас прокуратура принимает меры относительно реального исполнения решения суда.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье многодетная мать, пострадавшая с детьми от бомбежки, готовится к переезду.
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