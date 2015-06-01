В воскресенье, 5 марта, в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь" состоится Третий Всеукраинский Мемориал дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины Петрова Василия Степановича.
Каковы его цели? В чем его отличие от предыдущих? Каковы перспективы самих соревнований в будущем? - об этом мы расспросили инициатора проведения турнира заслуженного мастера спорта Украины по гиревому спорту, 13-кратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки Европы, чемпионки национальных первенств 11 государств планеты, первой запорожской спортсменки, вписавшей имя своего города в Книгу рекордов Гиннесса Любовь Александровну Черепаху.
- Главная цель всех трех Мемориалов: возрождение памяти уникальной личности в истории человеческой цивилизации, воина, сумевшего победить врага, не имея обеих рук, уроженца Запорожской области, дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника артиллерии Вооруженных Сил Украины Петрова Василия Степановича. А вторая цель – это возрождение гиревого спорта, как военно-прикладного вида спорта, из статуса де-юре в статус де-факто, - подчеркнула Любовь Черепаха. - Главное отличие Третьего Мемориала от предыдущих в том, что мы "переросли" областной уровень и вышли на всеукраинский.
Кроме того, каждый Мемориал у нас носил определенную концепцию проведения. На первом мы рассказывали об "апостолах Мемориала генерала Петрова", то есть о тех меценатах, которые стали соучредителями наших соревнований и, по определению, должны были нести в народ, массы историю жизни-подвига нашего генерала.
Второй Мемориал строился вокруг создания "Боевого расчета генерала Петрова". Год назад мы рассказывали о десяти ветеранах войны, наших земляках – еще живых и уже покинувших нас. Их именами были названы Малые Кубки в весовых категориях.
Третий Мемориал объединен общим названием "Команда молодости генерала Петрова", и на нем мы будем рассказывать о десяти первых послевоенных олимпийских чемпионах – выходцах из Украины.
Мы ведем речь именно о выходцах из Украины, а не исключительно об украинцах по национальности. Это, прежде всего, Яков Пункин – запорожец, украинский спортсмен, который первым среди всех других представителей Украины стал олимпийским чемпионом. Это - Виктор Чукарин, мариупольчанин, который прошел 17 концлагерей и выиграл семь золотых олимпийских медалей по спортивной гимнастике. Это и Григорий Новак, кстати, родившийся в один день с нашим генералом, который стал первым в Советском Союзе чемпионом мира, серебряный призер олимпийского турнира тяжелоатлетов. А родом он из Чернобыля. Это и Йожеф Беца, футболист, и Владимир Куц, легкоатлет, и Борис Гойхман, ватерполист, и Виталий Романенко – олимпийский чемпион по пулевой стрельбе. Среди женщин, конечно же, гимнастки Мария Гороховская, запорожская дончанка, ставшая киевлянкой, Полина Астахова и легендарная, входящая в Книгу рекордов Гиннесса, Лариса Латынина.
- Любовь Александровна, а сборные команды каких воинских формирований подтвердили свое участие?
- У нас предусмотрено участие не только и исключительно "воинских формирований", но и правоохранителей. Поэтому, в этом году выступят сборные, естественно, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной фискальной службы, Национальной Гвардии и Национальной полиции. Положением предусмотрено, что среди семи мужчин-гиревиков, двое должны быть представителями Запорожской области, а среди трех женщин, как минимум, одна должна представлять наш край.
- А можете честно сказать, насколько тяжело сейчас организовывать подобные всеукраинские соревнования?
- Начну с того, что Мемориал уже в третий раз проводится "под эгидой" Запорожской областной госадминистрации. Но только в этом году ЗОГА выделила нам средства для финансирования турнира.
Все три Мемориала верным меценатом и, по сути, реальным "апостолом" выступает металлургический комбинат "Запорожсталь" во главе с генеральным директором Ростиславом Шурмой. В период подготовки ко всем трем состязаниям я находила отклик именно у металлургов.
Иногда в сердцах хотелось все бросить: коль даже в наше время физподготовка в воинских формированиях не нужна никому, если даже несмотря на то, что происходит в стране, в приоритете остаются иные запросы, то!..
Но всегда, в самые, казалось бы, критические минуты, мне (точнее, не "мне", а - военным и правоохранителям) на помощь приходили запорожсталевцы. И сегодня среди меценатов Мемориала собрана "металлургическая триада Запорожья": ПАО "Запорожсталь", ЧАО "Запорожогнеупор" и ЧАО "Запорожкокс". Так что, скажу положа руку на сердце: "Без "Запорожстали" не было бы Мемориала генерала Петрова".
Пресс-служба Запорожской областной федерации гиревого спорта.
Каковы его цели? В чем его отличие от предыдущих? Каковы перспективы самих соревнований в будущем? - об этом мы расспросили инициатора проведения турнира заслуженного мастера спорта Украины по гиревому спорту, 13-кратной чемпионки мира, пятикратной чемпионки Европы, чемпионки национальных первенств 11 государств планеты, первой запорожской спортсменки, вписавшей имя своего города в Книгу рекордов Гиннесса Любовь Александровну Черепаху.
- Главная цель всех трех Мемориалов: возрождение памяти уникальной личности в истории человеческой цивилизации, воина, сумевшего победить врага, не имея обеих рук, уроженца Запорожской области, дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника артиллерии Вооруженных Сил Украины Петрова Василия Степановича. А вторая цель – это возрождение гиревого спорта, как военно-прикладного вида спорта, из статуса де-юре в статус де-факто, - подчеркнула Любовь Черепаха. - Главное отличие Третьего Мемориала от предыдущих в том, что мы "переросли" областной уровень и вышли на всеукраинский.
Кроме того, каждый Мемориал у нас носил определенную концепцию проведения. На первом мы рассказывали об "апостолах Мемориала генерала Петрова", то есть о тех меценатах, которые стали соучредителями наших соревнований и, по определению, должны были нести в народ, массы историю жизни-подвига нашего генерала.
Второй Мемориал строился вокруг создания "Боевого расчета генерала Петрова". Год назад мы рассказывали о десяти ветеранах войны, наших земляках – еще живых и уже покинувших нас. Их именами были названы Малые Кубки в весовых категориях.
Третий Мемориал объединен общим названием "Команда молодости генерала Петрова", и на нем мы будем рассказывать о десяти первых послевоенных олимпийских чемпионах – выходцах из Украины.
Мы ведем речь именно о выходцах из Украины, а не исключительно об украинцах по национальности. Это, прежде всего, Яков Пункин – запорожец, украинский спортсмен, который первым среди всех других представителей Украины стал олимпийским чемпионом. Это - Виктор Чукарин, мариупольчанин, который прошел 17 концлагерей и выиграл семь золотых олимпийских медалей по спортивной гимнастике. Это и Григорий Новак, кстати, родившийся в один день с нашим генералом, который стал первым в Советском Союзе чемпионом мира, серебряный призер олимпийского турнира тяжелоатлетов. А родом он из Чернобыля. Это и Йожеф Беца, футболист, и Владимир Куц, легкоатлет, и Борис Гойхман, ватерполист, и Виталий Романенко – олимпийский чемпион по пулевой стрельбе. Среди женщин, конечно же, гимнастки Мария Гороховская, запорожская дончанка, ставшая киевлянкой, Полина Астахова и легендарная, входящая в Книгу рекордов Гиннесса, Лариса Латынина.
- Любовь Александровна, а сборные команды каких воинских формирований подтвердили свое участие?
- У нас предусмотрено участие не только и исключительно "воинских формирований", но и правоохранителей. Поэтому, в этом году выступят сборные, естественно, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной фискальной службы, Национальной Гвардии и Национальной полиции. Положением предусмотрено, что среди семи мужчин-гиревиков, двое должны быть представителями Запорожской области, а среди трех женщин, как минимум, одна должна представлять наш край.
- А можете честно сказать, насколько тяжело сейчас организовывать подобные всеукраинские соревнования?
- Начну с того, что Мемориал уже в третий раз проводится "под эгидой" Запорожской областной госадминистрации. Но только в этом году ЗОГА выделила нам средства для финансирования турнира.
Все три Мемориала верным меценатом и, по сути, реальным "апостолом" выступает металлургический комбинат "Запорожсталь" во главе с генеральным директором Ростиславом Шурмой. В период подготовки ко всем трем состязаниям я находила отклик именно у металлургов.
Иногда в сердцах хотелось все бросить: коль даже в наше время физподготовка в воинских формированиях не нужна никому, если даже несмотря на то, что происходит в стране, в приоритете остаются иные запросы, то!..
Но всегда, в самые, казалось бы, критические минуты, мне (точнее, не "мне", а - военным и правоохранителям) на помощь приходили запорожсталевцы. И сегодня среди меценатов Мемориала собрана "металлургическая триада Запорожья": ПАО "Запорожсталь", ЧАО "Запорожогнеупор" и ЧАО "Запорожкокс". Так что, скажу положа руку на сердце: "Без "Запорожстали" не было бы Мемориала генерала Петрова".
Пресс-служба Запорожской областной федерации гиревого спорта.
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