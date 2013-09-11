Как рассказал заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров, в этот день запорожские дети вместе со своими родителями смогут поближе узнать о спортивных секциях Запорожья, пообщаться с тренерами и выбрать свое направление в спорте.- Мы решили сделать грандиозное шоу, где наши 20 детско-юношеских спортивных школ на достаточно высоком профессиональном уровне покажут каждое из направлений. Я хочу отметить, что в Запорожье культивируется более 30 видов спорта, которым уже занимается более 6,5 тысяч ребят, - сообщил Анатолий Пустоваров. - Они покажут каждый вид спорта с интересной стороны, чтобы заинтересовать и найти своего зрителя, своего потребителя, своего ребенка, привести в школу, чтобы он занялся тем или иным видом спорта.Заместитель мэра отметил, что мероприятие пройдет в формате спортивного шоу, в рамках которого в интерактивных играх смогу принять участие все желающие. Например, ребята смогут попытаться забить гол в ворота профессиональному футболисту, сделать штрафной бросок на волейбольном поле и т. д. Самые успешные юные спортсмены получат призы.Анатолий Пустоваров напомнил, что в прошлом году на развитие городского спорта было направлено более 4 млн грн. В этом году на обновление спортивного инвентаря уже направлено 2 млн грн. Шесть спортзалов приведены в порядок, в этом году будут завершены еще два.