По информации временно исполняющего обязанности военного комиссара Заводского РВК Владимира Черного, разыскиваются:Билаш Владимир Викторович, 06.04.1985 г.р., проходил службу в в/ч пп В6266, часть оставил 7.10 2015 г.Омок Андрей Николаевич, 1973 г.р., проходил службу в в/ч В0440.Глевский Андрей Владимирович, 15.12.1974 г.р., проходил службу у в/ч 4264.С информацией о месте нахождения этих военнослужащих или их контактные данные можно сообщить в Заводский РВК: Запорожье, ул.Лизы Чайкиной, 65а, тел. (061)236-50-33, 0668169909, 0677523330.