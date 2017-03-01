В трамвае у запорожанки из сумки украли мобильный телефон.
Девушка в трамвае заметила, как в ее сумочке рылся неизвестный. Она закричала и двое мужчин выбежали из трамвая. Проехав еще остановку девушка заметила, что исчез ее телефон. Пострадавшая успела рассмотреть грабителей и смогла сообщить патрульным их подробные приметы.
Во время отработки территории инспекторы задержали подозреваемых, которых вместе с заявительницей доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вооруженный грабитель ворвался в дом пенсионерки.
Читайте также: Запорожец с помощью сканера вскрывал чужие авто.
Девушка в трамвае заметила, как в ее сумочке рылся неизвестный. Она закричала и двое мужчин выбежали из трамвая. Проехав еще остановку девушка заметила, что исчез ее телефон. Пострадавшая успела рассмотреть грабителей и смогла сообщить патрульным их подробные приметы.
Во время отработки территории инспекторы задержали подозреваемых, которых вместе с заявительницей доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области вооруженный грабитель ворвался в дом пенсионерки.
Читайте также: Запорожец с помощью сканера вскрывал чужие авто.
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