Сторож ПАО "Запорожский Втормет" погиб в результате пожара, который произошел на предприятии.
Пламя охватило помещение охраны, в котором находился 60-летний сотрудник. К сожалению, мужчина погиб на месте. Его тело нашел начальник цеха.
На данный момент причины и обстоятельства пожара выясняются специальной комиссией, сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Запорожской области.
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Пламя охватило помещение охраны, в котором находился 60-летний сотрудник. К сожалению, мужчина погиб на месте. Его тело нашел начальник цеха.
На данный момент причины и обстоятельства пожара выясняются специальной комиссией, сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожской области на рабочем месте умер сторож автошколы.
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