Запорожцы, которые приходят в административное здание Главного управления Нацполиции в Запорожской области наверняка заметили, что на входе несут дежурство вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме, а также здесь установили рамку с металлоискателем.
- Это меры безопасности, - так прокомментировал появление автоматчиков начальник ГУНП в Запорожской области Олег Золотоноша, отвечая на вопрос "Индустриалки", заданный на пресс-конференции. - Это серьезное военизированное подразделение. Должна быть дисциплина и строгий контрольно-пропускной режим. Это моя позиция! Шататься по УВД кто попало не будет. Будут приходить журналисты, общественники, люди, которые нуждаются в помощи.
Кроме того, мы находимся недалеко от зоны разграничения. Здесь есть оружейные склады и два сержанта не решат вопрос по защите здания. Они охраняют не меня, они охраняют здание, осуществляют контрольно-пропускной режим и охраняют оружейные склады.
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Фото: Александр Прилепа
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