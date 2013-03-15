Такая акция, вполне возможно, стала результатом дискуссии по поводу стихийной торговли в областном центре, возникшей на пресс-конференции, которую начальник ГУНП Олег Золотоноша проводил для журналистов и представителей общественности.Вопрос о стихийной торговле, которая процветает в городе, поднял заместитель председателя союза предпринимателей " Ника " Владимир Каляка. Естественно, затрагивался и вопрос о крышевании правоохранителями этого незаконного вида бизнеса — разумеется, небесплатно.Олег Золотоноша озвучил свою позицию по этому весьма острому вопросу в Запорожье, где стихийная торговля в особо людных местах процветает десятилетиями и с ней никто не может (или не хочет?) справиться — ни местные власти, ни правоохранители.- Стихийная торговля у нас запрещена, но если пожилой гражданин продает свою консервацию или продукцию, которую он сам вырасти, я не буду им заниматься, говорю официально, - отметил Олег Викторович. - Потому что он продает, чтобы выжить. И если вдруг туда подойдет участковый, он пойдет работать в другое место.Другой вопрос — когда стихийщики продают контрабандные сигареты, ликеро-водочные изделия.- Бороться с бабушками — это не вариант, - говорит Олег Золотоноша. - Сейчас мы разрабатываем программу ликвидации всех оптовых складов такой продукции. Не будет где брать — не будут продавать. Мы работаем в этом направлении.Кстати, похоже, единственным местом в центре города, где удалось в свое время навести порядок — стометровка на Сталеваров по дороге к Крытому рынку. Помнится, решение мэра Александра Поляка снести там киоски и убрать всякую стихийную торговлю вызвало возмущение и акции протесты предпринимателей. Но генерал милиции, Царство ему небесное, жестко гнул свою политику и вскоре этот участок превратился в замечательное место отдыха для горожан.Но последние годы стихийщики, пусть и не массово, но все же снова сюда вернулись, особенно в выходные дни.Стоит также отметить, что периодически представители местной власти совместно с правоохранителями проводят рейды, но вскоре стихийные продавцы появляются на привычных местах.