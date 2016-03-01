В Запорожье во время отопительного сезона жителям разных типов домов приходилось платить за централизованное отопление по разным тарифам. Причину такой ситуации объяснил сегодня на пресс-конференции генеральный директор концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек.
- Мы ожидали, что дома, которые кирпичные - так называемой сталинской застройки, полнометражные будут более эффективны из-за того, что толщина стен выше. Но оказалось совершенно наоборот, - говорит Александр Грек. - Панельные 9-этажки оказались более эффективными, более дешевыми в отоплении. И мы видим, что по приборам учета стоимость квадратного метра была гораздо ниже, чем в полнометражной квартире.
Выход из этого один — внедрение энергоэффективных мероприятий. Технические решения для этого уже есть. Главное — желание горожан решать эти проблемы, не только создавая себе комфортные условия для проживания, но и экономить личные средства.
Один из примеров в Запорожье — дом 78 по улице Независимой Украины. Здесь с 2010 года создано ОСМД "Відродження". Благодаря реализации комплексных мероприятий по энергосбережнию, удалось значительно снизить стоимость затрат на квадратный метр для дома.
Как рассказала председатель ОСМД "Відродження" Людмила Делалова, в феврале этого года жильцы этого дома заплатили за отопление 16,149 грн/кв.метр. Однако шли к этому запорожцы не один год.
- Вы все видите в старых домах разбитые окна или фанерками закрыты — уходит очень много тепла. Мы поменяли окна на пластиковые. Дальше мы провели обследование дома с тепловизиром и увидели все больные места, - рассказывает Людмила Делалова. - Дом кирпичный - оказалось, что кирпичи ложились просто на песке… Мы решили, что нужно утеплять дом. Дом мы не утепляли полистиролом или пенопластом — это запрещено строительными нормами. Мы искали другой способ — мы хотели утеплиться базальтовой ватой. Но это очень дорого.
Летом приобрели по акции фуру ваты и начали утепляться. Правда, стоило это жильцам почти полмиллиона гривен. После того, как утеплились, по ее словам, в квартирах стало комфортнее - фактически на 4 градуса северные комнаты стали теплее.
Увидев активность со стороны жильцов дома, город выделил им деньги на установление индивидуального теплового пункта. Только после этого запорожцы начали чувствовать какую-то экономию. А в этом году уже вышли на показатели.
Тепловой пункт настроили на три режима работа. Днем в доме 21 градус, а в 22:00 система переключается на 28 градусов, и держится до 7:00 утра.
- Если температура на улице поднимается до 14 градусов — пусть это будет даже часа 2 — система полностью останавливается и подача теплоносителя в дом прекращается. Вот за счет этого и удается экономить, - рассказала Людмила Делалова.
Как писала "Индустриалка", стало известно, сколько запорожцы заплатят за тепло в феврале.
- Мы ожидали, что дома, которые кирпичные - так называемой сталинской застройки, полнометражные будут более эффективны из-за того, что толщина стен выше. Но оказалось совершенно наоборот, - говорит Александр Грек. - Панельные 9-этажки оказались более эффективными, более дешевыми в отоплении. И мы видим, что по приборам учета стоимость квадратного метра была гораздо ниже, чем в полнометражной квартире.
Выход из этого один — внедрение энергоэффективных мероприятий. Технические решения для этого уже есть. Главное — желание горожан решать эти проблемы, не только создавая себе комфортные условия для проживания, но и экономить личные средства.
Один из примеров в Запорожье — дом 78 по улице Независимой Украины. Здесь с 2010 года создано ОСМД "Відродження". Благодаря реализации комплексных мероприятий по энергосбережнию, удалось значительно снизить стоимость затрат на квадратный метр для дома.
Как рассказала председатель ОСМД "Відродження" Людмила Делалова, в феврале этого года жильцы этого дома заплатили за отопление 16,149 грн/кв.метр. Однако шли к этому запорожцы не один год.
- Вы все видите в старых домах разбитые окна или фанерками закрыты — уходит очень много тепла. Мы поменяли окна на пластиковые. Дальше мы провели обследование дома с тепловизиром и увидели все больные места, - рассказывает Людмила Делалова. - Дом кирпичный - оказалось, что кирпичи ложились просто на песке… Мы решили, что нужно утеплять дом. Дом мы не утепляли полистиролом или пенопластом — это запрещено строительными нормами. Мы искали другой способ — мы хотели утеплиться базальтовой ватой. Но это очень дорого.
Летом приобрели по акции фуру ваты и начали утепляться. Правда, стоило это жильцам почти полмиллиона гривен. После того, как утеплились, по ее словам, в квартирах стало комфортнее - фактически на 4 градуса северные комнаты стали теплее.
Увидев активность со стороны жильцов дома, город выделил им деньги на установление индивидуального теплового пункта. Только после этого запорожцы начали чувствовать какую-то экономию. А в этом году уже вышли на показатели.
Тепловой пункт настроили на три режима работа. Днем в доме 21 градус, а в 22:00 система переключается на 28 градусов, и держится до 7:00 утра.
- Если температура на улице поднимается до 14 градусов — пусть это будет даже часа 2 — система полностью останавливается и подача теплоносителя в дом прекращается. Вот за счет этого и удается экономить, - рассказала Людмила Делалова.
Как писала "Индустриалка", стало известно, сколько запорожцы заплатят за тепло в феврале.
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