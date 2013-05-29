Малые Кубки олимпийских чемпионов – украинцев, прошедших жернова Второй мировой войны, будут разыграны в воскресенье, 5 марта, в легкоатлетическом манеже ПАО "Запорожсталь" на Третьем Всеукраинском Мемориале дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины Петрова Василия Степановича.
"Индустриалка" уже сообщала, что основным замыслом Третьего Мемориала является освещение боевых и спортивных подвигов первых послевоенных олимпийцев Украины, чьими именами названы малые кубки в отдельных весовых категориях. Два малых именных Кубка Третьего Мемориала генерала Петрова носят имена первого олимпийского чемпиона - нашего земляка, заслуженного мастера спорта СССР по классической борьбе Якова Григорьевича Пункина и абсолютного чемпиона Олимпийских игр 1952 и 1956 годов, чемпиона мира, пятикратного чемпиона СССР Виктора Ивановича Чукарина.
Сборные команды силовых структур и правоохранительных органов в номинации до 70 килограммов среди мужчин 5 марта также поборются за Малый Кубок имени первого в истории СССР чемпиона мира, чемпиона Европы, серебряного призера Олимпиады в Хельсинки 1952 года, заслуженного мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженного артиста России Григория Ирмовича Новака.
Григорий Ирмович, как и генерал Петров, родился - 5 марта, только 1919 года - в городе Чернобыль (Киевской области) в еврейской семье.
После окончания семи классов школы № 25 Григорий (Гиршл) Новак устроился на работу, и, вместе с отцом, несколько лет занимался рытьем котлованов под строительство домов. Ежедневная тяжелая работа помогла крепкому, хотя и не с выдающимся ростом юноше набрать значительную физическую силу и стать победителем поединков по борьбе и поднятию тяжелых предметов, которые устраивались между строителями.
В 1933-1936 годах молодой рабочий принимал участие в эстрадных и цирковых представлениях, выступая перед публикой с акробатическими номерами и ловко жонглируя, кстати, гирями.
В 1937 году, после переезда семьи в Киев, Григорий всерьез решил заняться спортом и записался в секцию борьбы общества "Динамо". Еще не имея никакой технической подготовки, он легко побеждал соперников за счет своих незаурядных физических качеств.
В 1938 году начинающий борец по совету тренера перешел в секцию тяжелой атлетики, и уже через год, в 1939-ом, стал победителем первенства Украины и занял второе место на чемпионате СССР в полусредней весовой категории.
В период с 1939 по 1952 год, выступая в разных весовых категориях, десять раз становился чемпионом страны, установил 23 мировых рекорда и 86 рекордов СССР в различных упражнениях тяжелоатлетического троеборья.
Во время Второй мировой 22-летний лейтенант Григорий Новак, которому отказали в отправке на фронт, был назначен на должность начальника физподготовки Дома Красной Армии в Новосибирске, где занимался подготовкой лыжных частей.
В 1945 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный мастер спорта СССР" и приступил к усиленным тренировкам.
В 1946 году тогда Советский Союз был принят в состав Международной федерации тяжелой атлетики и впервые участвовал в проводившемся в Париже чемпионате мира. Чтобы попасть в команду, что состояла из 10 штангистов, спортсмену пришлось добавить несколько килограммов и перейти в тяжелую весовую категорию (тогда — свыше 82,5 кг). Оказавшись самым легким и малорослым участником, Григорий Новак, набрав в сумме троеборья (жим, рывок и толчок) 425 кг, установил новый мировой рекорд и занял первое место, став первым советским спортсменом, официально завоевавшим титул чемпиона мира.
Парижский триумф сделал Новака самым популярным из всех тогда советских спортсменов. Он не разочаровал своих поклонников, установив летом следующего 1947 года новый мировой рекорд и добиваясь новых достижений на всех всесоюзных и международных соревнованиях, в которых принимал участие на протяжении шести лет.
В 1952 году Григорий Новак стал серебряным призером XV Летних Олимпийских игр в Хельсинки, уступив первое место знаменитому американцу Норберту Шеманскому.
Вот почему каждой сборной команде силовых структур и правоохранительных органов будет почетно увезти домой малый Кубок имени Григория Ирмовича Новака.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
"Индустриалка" уже сообщала, что основным замыслом Третьего Мемориала является освещение боевых и спортивных подвигов первых послевоенных олимпийцев Украины, чьими именами названы малые кубки в отдельных весовых категориях. Два малых именных Кубка Третьего Мемориала генерала Петрова носят имена первого олимпийского чемпиона - нашего земляка, заслуженного мастера спорта СССР по классической борьбе Якова Григорьевича Пункина и абсолютного чемпиона Олимпийских игр 1952 и 1956 годов, чемпиона мира, пятикратного чемпиона СССР Виктора Ивановича Чукарина.
Сборные команды силовых структур и правоохранительных органов в номинации до 70 килограммов среди мужчин 5 марта также поборются за Малый Кубок имени первого в истории СССР чемпиона мира, чемпиона Европы, серебряного призера Олимпиады в Хельсинки 1952 года, заслуженного мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженного артиста России Григория Ирмовича Новака.
Григорий Ирмович, как и генерал Петров, родился - 5 марта, только 1919 года - в городе Чернобыль (Киевской области) в еврейской семье.
После окончания семи классов школы № 25 Григорий (Гиршл) Новак устроился на работу, и, вместе с отцом, несколько лет занимался рытьем котлованов под строительство домов. Ежедневная тяжелая работа помогла крепкому, хотя и не с выдающимся ростом юноше набрать значительную физическую силу и стать победителем поединков по борьбе и поднятию тяжелых предметов, которые устраивались между строителями.
В 1933-1936 годах молодой рабочий принимал участие в эстрадных и цирковых представлениях, выступая перед публикой с акробатическими номерами и ловко жонглируя, кстати, гирями.
В 1937 году, после переезда семьи в Киев, Григорий всерьез решил заняться спортом и записался в секцию борьбы общества "Динамо". Еще не имея никакой технической подготовки, он легко побеждал соперников за счет своих незаурядных физических качеств.
В 1938 году начинающий борец по совету тренера перешел в секцию тяжелой атлетики, и уже через год, в 1939-ом, стал победителем первенства Украины и занял второе место на чемпионате СССР в полусредней весовой категории.
В период с 1939 по 1952 год, выступая в разных весовых категориях, десять раз становился чемпионом страны, установил 23 мировых рекорда и 86 рекордов СССР в различных упражнениях тяжелоатлетического троеборья.
Во время Второй мировой 22-летний лейтенант Григорий Новак, которому отказали в отправке на фронт, был назначен на должность начальника физподготовки Дома Красной Армии в Новосибирске, где занимался подготовкой лыжных частей.
В 1945 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный мастер спорта СССР" и приступил к усиленным тренировкам.
В 1946 году тогда Советский Союз был принят в состав Международной федерации тяжелой атлетики и впервые участвовал в проводившемся в Париже чемпионате мира. Чтобы попасть в команду, что состояла из 10 штангистов, спортсмену пришлось добавить несколько килограммов и перейти в тяжелую весовую категорию (тогда — свыше 82,5 кг). Оказавшись самым легким и малорослым участником, Григорий Новак, набрав в сумме троеборья (жим, рывок и толчок) 425 кг, установил новый мировой рекорд и занял первое место, став первым советским спортсменом, официально завоевавшим титул чемпиона мира.
Парижский триумф сделал Новака самым популярным из всех тогда советских спортсменов. Он не разочаровал своих поклонников, установив летом следующего 1947 года новый мировой рекорд и добиваясь новых достижений на всех всесоюзных и международных соревнованиях, в которых принимал участие на протяжении шести лет.
В 1952 году Григорий Новак стал серебряным призером XV Летних Олимпийских игр в Хельсинки, уступив первое место знаменитому американцу Норберту Шеманскому.
Вот почему каждой сборной команде силовых структур и правоохранительных органов будет почетно увезти домой малый Кубок имени Григория Ирмовича Новака.
Пресс-служба Оргкомитета Мемориала генерала Петрова совместно с редакцией сайта "Индустриалка"
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