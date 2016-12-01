Житель Запорожья пытался выехать с Крыма на "Форде", у которого был заменен VIN-код.
Бойцы Бердянского пограничного отряда задержали автомобиль 37-летнего мужчины, который приехал на контрольный пункт "Чонгар". Военнослужащие заметили что-то неладное с VIN-кодом кузова его машины.
Стоит отметить, что VIN-код используют для идентификации автомобиля. Благодаря его уникальной структуре и наличию проверочного числа можно снизить риск приобретения краденой машины. Его практически невозможно подделать. Но умелец из Запорожья схитрил и здесь - VIN-код машины был поврежден, а вокруг него были следы от сварки.
На место события вызвали сотрудников полиции, которым и передали машину, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", бердянские военные не выпустили из Крыма три автомобиля.
Читайте также: Прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
Бойцы Бердянского пограничного отряда задержали автомобиль 37-летнего мужчины, который приехал на контрольный пункт "Чонгар". Военнослужащие заметили что-то неладное с VIN-кодом кузова его машины.
Стоит отметить, что VIN-код используют для идентификации автомобиля. Благодаря его уникальной структуре и наличию проверочного числа можно снизить риск приобретения краденой машины. Его практически невозможно подделать. Но умелец из Запорожья схитрил и здесь - VIN-код машины был поврежден, а вокруг него были следы от сварки.
На место события вызвали сотрудников полиции, которым и передали машину, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", бердянские военные не выпустили из Крыма три автомобиля.
Читайте также: Прилетевшего из Турции запорожца задержали прямо в аэропорту.
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