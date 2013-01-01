В Шевченковском районе Запорожья 16-летний парень выпал с третьего этажа недостроенного здания.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, молодого человека госпитализировали в больницу с переломом таза, ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой живота и ссадинами.
Зачем запорожец полез на недострой, не известно.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожской области вооруженный грабитель ворвался в дом пенсионерки.
Как рассказал "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, молодого человека госпитализировали в больницу с переломом таза, ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой живота и ссадинами.
Зачем запорожец полез на недострой, не известно.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье машина сбила девушку.
Читайте также: В Запорожской области вооруженный грабитель ворвался в дом пенсионерки.
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